Работа на Украине, отказ от Крыма, измены: как живет актер Никита Панфилов

Никита Панфилов — актер театра и кино. Какие сериалы с его участием выйдут в скором времени, почему он отказался от посещения Крыма?

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Чем известен Панфилов

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве.

После окончания школы он пытался поступить в медицинский вуз. Также пробовал попасть в школу милиции.

«Когда из меня не получилось ни врача, ни милиционера, мама сказала: „Чтобы ты не сидел дома без дела, иди поступай туда, где твой брат учится“. Вот так я попал в театральный», — вспоминал Панфилов.



Тогда он поступил на актерский факультет в Институт современного искусства, но не доучился, так как ушел в армию. После демобилизации окончил Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в картинах «Адъютанты любви», «Мачеха», «Путейцы», «Однажды будет любовь», «Кровь не вода», «Про зайца», «Охраняемые лица», «Вычислитель», «Сладкая жизнь», «Мажор», «Лондонград. Знай наших», «Как я стал русским», «Пес», «Салют-7», «Борец», «Лихач», «Дельфин», «Акушер» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Панфилова

Первой женой Никиты Панфилова была актриса Вера Бабенко. Артист обвинял экс-супругу в измене.

«Я увидел переписку Веры с другим мужчиной и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал: почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие», — жаловался он в программе «Судьба человека».



В 2010 году Панфилов женился на Ладе Поярковой, которая работала администратором передачи «Армейский магазин» и искала актеров для проекта. В 2013 году у пары родился сын Добрыня.

Когда наследнику исполнилось два года, Панфилов и Пояркова развелись. По словам артиста, это случилось из-за того, что он узнал об измене жены.

В 2017 году Панфилов женился на стоматологе Ксении Соколовой. Спустя год у супругов родилась дочь Аврора.

«Мы никому не рассказали о свадьбе. Ни мои родители, ни родственники Ксюши не знали, что мы ходили в ЗАГС. Потом на нас все жутко обиделись. Лично я хотел просто обвенчаться, но в нашей стране это невозможно без штампа в паспорте. Так бы вообще не женился», — отмечал Панфилов.



Что известно о политической позиции Панфилова

Никита Панфилов не комментировал тему спецоперации.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — объяснял артист.



В 2019 году Панфилов объяснял, что отказался от посещения Крыма, чтобы не потерять роль в сериале «Пес», который снимала украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — отмечал он.



Также Панфилов жаловался на трудности, связанные с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, однако после ввода ограничений дорога отнимала у него пять часов.

Съемки сериала «Пес» продолжались до 2021 года, затем проект был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. Актер задействован в спектакле «Физики».

В скором времени также должны выйти сериалы «Положение вещей», «Папаши» и «Лепила» с его участием.