Егор Корешков и Аня Чиповская снимаются в драмеди «35-я страница»

Съемки фильма «35-я страница» стартовали в середине июля 2024 года в Москве. Производством занимается кинокомпания Vega Film. Режиссером картины выступает дебютант – финалист «Лаборатории саспенса» от медиахолдинга «Цифровое телевидение» Филипп Ларс, сценарий написал Петр Кошелев. Продюсерами ленты станут Катерина Михайлова и Иван Кудрявцев. Главные роли исполнят Егор Корешков, Аня Чиповская, Давид Сократян, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер, Семён Шомин и др.

© кадр со съемок фильма

По сюжету драмеди 34-летний московский писатель Игорь Ангелевский (Корешков) в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у героя похищают кошелёк, в котором лежит единственное воспоминание о матери. Услышав новость о краже, 20-летний карманник Алдар (Сократян) решает почитать книги Ангелевского и очаровывается ими настолько, что становится учеником Игоря. Писатель видит в юноше гениального рассказчика с богатым жизненным опытом. Спустя время Ангелевский и Алдар становятся друзьями, но выдержит ли дружба всю правду, которая вот-вот выплывет на поверхность?

Аня Чиповская играет девушку главного героя Инну, которой предстоит понять, что жизнь гораздо богаче профессиональной реализации и что любовь можно испытывать не только к своей работе.