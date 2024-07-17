Сергей Бурунов рассказал о сложном детстве

Актер Сергей Бурунов признался, что мать воспитывала его в строгости и била ремнем. Своей историей из детства актер поделился на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

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«Один раз мы с пацанами пошли [гулять]. Причем ребята были такие, хулиганистые. Но даже они были в шоке [от моей матери]. Она просто шла с ремнем. У нее был взгляд Василиска, на который можно было посмотреть и лучше бы превратиться в камень. На следующий день, когда я пришел, то они [спросили]: «Ну что, ты как?» — вспомнил Бурунов.



Он заявил, что в детстве его особо не баловали и заставляли придерживаться строгого распорядка дня: школа-кружок-дом. Об этом Бурунов рассказал после вопроса на шоу, состоял ли в детстве в каких-либо преступных группировках или сталкивался с подобным в юности. Актер пошутил, что его «крышевала» мать. Он также назвал родительницу своим авторитетом и посоветовал поклонникам беречь своих матерей.

Недавно Бурунов выступил против съемок второго сезона «Слова пацана». Он заявил, что не видит смысла снимать второй сезон сериала, поскольку первое шоу затрагивает конкретный отрезок времени с 1986 по 1989 год — «дальше уже «Бригада».