Энтони Хопкинс объяснил, почему он снимается в кино в возрасте 86 лет

Американский актёр Энтони Хопкинс уже давно вошёл в зал славы Голливуда. 86-летний артист получил два «Оскара», выступал продюсером, режиссёром и даже сценаристом, но всё же продолжает исполнять главные и эпизодические роли в фильмах и сериалах.

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В интервью изданию Deadline Хопкинс рассказал, почему продолжает играть в столь преклонном возрасте. Мужчина очень благодарен тому, что всё ещё жив, поэтому он с радостью посвящает своё время актёрскому ремеслу.

Почему я ещё играю в кино? Потому что мне повезло, что я жив. Мне 86, и я просыпаюсь утром и думаю: «О, я всё ещё здесь». К сожалению, я буду оглядываться на своих современников, многие из них уже ушли — да благословит их бог. Но нет, я просто очень рад быть здесь.



Ближайшим проектом Хопкинса станет сериал «Обречённые на славу» про эпоху Древнего Рима. В шоу актёр исполнил роль императора Веспасиана.