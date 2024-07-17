Чем сейчас занимается Максим Аверин

Заслуженный артист России Максим Аверин прославился благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации и уехавших коллегах?

Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина.

Актер снимался в картинах «Марш Турецкого», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь», «Погоня за тенью», «Возвращение домой», «Склифосовский», «Куприн. Яма», «Гастролеры», «Курьезы», «Собор» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин не женат. Детей у 48-летнего актера тоже нет.

«Думаю, что пока должен увлекать своего зрителя работой. Холостой мужчина намного интереснее женатого — это хитрости профессии. Я интересен, пока остаюсь завидным женихом», — рассуждал он.



Главной женщиной в своей жизни Аверин называет маму, которая умерла в 2017 году.

У артиста был старший брат Геннадий. У них одна мать, но разные отцы. До смерти матери они были дружны, но после ее кончины прекратили общение.

«Он не хотел меня принимать. А я не хотел принимать его неприятие», — объяснял Аверин.



В 2020 году Геннадий скончался.

Почему Аверин перешел в «Ленком»

Максим Аверин говорил, что его переход из Театра сатиры в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» не имел связи со сменой руководства.

По его словам, он получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.

«В Театре сатиры при Газарове (бывший художественный руководитель. — NEWS.ru) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра „Ленком“ были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — сообщил артист.



Что Аверин говорил о спецоперации

В 2023 году Максим Аверин ответил на упреки в том, что не комментирует спецоперацию. Актер объяснил, что не хочет говорить на политические темы. При этом он заверил, что любит Россию.

«Мне говорят: „Ах, ты не высказываешься“. Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, а не лезть судить», — считает Аверин.



В 2023 году он был внесен в санкционные списки Украины и Канады. Его обвинили в якобы распространении дезинформации и пропаганды.

Что Аверин говорил об уехавших артистах

По мнению Максима Аверина, не нужно вырезать из фильмов уехавших артистов, поскольку нужно оценивать творчество человека, а не его политическую позицию.

«Я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу. Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили», — комментировал он.



При этом сам Аверин заявлял, что никогда не уедет из России.

«Терпеть не могу этот пафос, но тем не менее я — русский артист. Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», — объяснил актер KP.RU.



Что Аверин говорил о «голой» вечеринке

Комментируя скандальную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года, Максим Аверин посоветовал звездам «думать, в какую дверь ты входишь и зачем».

«В мире появилось столько несдержанного, будто все последний день живут. Понимаете, свобода же не в том, чтобы прийти куда-то голым. Или взять себе какое-то нечеловеческое имя, кликуху. Мы — огромная страна, общество, здесь растут дети, которые все это считывают и начинают этому подражать, думая, что это норма. Поэтому всегда, особенно в нынешней непростой ситуации, полезно думать, в какую дверь ты входишь и зачем», — высказывался актер.



Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Там же, когда же» и «Лев зимой». Также артист гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить».

Кроме того, в 2023 году Аверин снялся в сериалах «Море. Солнце. Склифосовский» и «Всем по 50».