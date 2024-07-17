Отсутствие ролей и тяжелая болезнь: где сейчас Евгений Киндинов

Народный артист РСФСР Евгений Киндинов прославился благодаря роли в фильме «Романс о влюбленных». Как сейчас складываются карьера и жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Киндинов

Евгений Киндинов родился 24 мая 1945 года в Москве. В 1976 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят на службу в МХТ им. Чехова.

Актер дебютировал в кино в 1969 году в ленте «Каратель». Популярность пришла к нему после выхода фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», где Киндинов исполнил главную роль.

Затем артист снялся в картинах «Мама, я жив», «Талант», «Личное счастье», «Золотая мина», «Срочный вызов», «Приключения принца Флоризеля», «Особо важное задание», «Иванов», «Возвращение резидента», «Так победим!», «Левша», «Склифосовский», «Генералы против генералов» и других. Появляться на экранах он перестал в 2014 году.

Что известно о личной жизни Киндинова

Евгений Киндинов женат на заслуженной артистке России Галине Киндиновой (девичья фамилия — Стецюк). Пара познакомилась в студенческие годы. Супруги впервые стали родителями, когда им исполнилось 40 лет.

«У меня как-то засело в голове, что если есть роль, значит рожать пока рано. У меня была возможность стать мамой раньше... Но вот так поступила я. И все же Господь был милостив к нам — он послал нам Дашеньку, которая подарила нам двух прелестных девчонок», — рассказала Галина Киндинова в программе «Судьба человека».



Что известно о проблемах со здоровьем у Киндинова

Супруга Евгения Киндинова в передаче «Судьба человека» рассказала, что в какой-то момент актер был прикован к постели из-за тяжелой болезни.

«Это были жуткие, жуткие моменты, когда Женя просто лежал и не мог двигаться: была боль жуткая во всех суставах. И вот этот период был очень тяжелым», — уточнила она.



Спустя время артисту удалось побороть болезнь. Также Киндинов столкнулся с депрессией из-за отсутствия предложений от режиссеров.

«Вы прекрасно знаете, что актерская профессия, пожалуй, самая зависимая в мире. Сегодня ты — ого-го, а завтра — гуд-бай. <...> Но я благодарен тому, что ни одна из этих сложных ситуаций не заставила меня ни сесть за рюмку, ни обозлиться на весь окружающий мир, что все не так и все виноваты», — сказал он MK.RU.



Чем сейчас занимается Киндинов

Евгений Киндинов на настоящий момент является профессором ВГИКа и остается актером МХТ им. Чехова, на сцену которого выходит в спектакле «Третий звонок, господа!». Постановка была выпущена к 90-летию его коллеги Станислава Любшина. В основе инсценировки — рассказ Александра Куприна «На покое» об актерах, вспоминающих свои прошлые успехи и давние обиды.

Киндинов также рассказывал, что является религиозным человеком. Бывшая одноклассница народная артистка РСФСР Екатерина Васильева в свое время отвела его в храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, где познакомила с отцом Владимиром Волгиным.