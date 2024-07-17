Куда пропал актер Иван Паршин

Актер Иван Паршин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Чем известен Паршин

Иван Паршин родился 1 июня 1973 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста России Сергея Паршина и актрисы Татьяны Астратьевой.

Паршин окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Он снимался в картинах «Ты у меня одна», «Убойная сила», «Бедный, бедный Павел», «Морские дьяволы», «Вепрь», «Ревизор», «Время земляники», «Все не случайно», «Легенда об Ольге», «Правила жизни», «Страсти по Чапаю», «Груз», «Высокие ставки», «Практикант», «Сестрички», «Под одной крышей» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Помимо этого, Паршин озвучивает зарубежные фильмы. Его голос можно услышать в лентах «Враг государства», «Шестой элемент», «Перл-Харбор», «Черный ястреб», «Человек-паук», «28 дней спустя», «Соседка», «Мадагаскар», «Сезон охоты», «Шопоголик», «Выживший», «Одни дома» и других.

Что известно о личной жизни Паршина

Первой женой Ивана Паршина была Венера Паршина. Семья переехала в Германию, в город Оснабрюк, где на некоторое время Паршин оставил актерскую карьеру и занялся строительным бизнесом. В браке родились двое детей — сын Николай и дочь Евгения.

Спустя несколько лет Паршин вернулся в Россию и возобновил карьеру артиста, но его супруга отказалась покидать Европу. В итоге пара развелась.

Деталями личной жизни актера поделился его отец Сергей Паршин.

«Дети живут в Германии, где и родились. Дело в том, что первая жена Ивана еще до встречи с ним уехала туда на ПМЖ, но периодически приезжала на родину. Здесь они и встретились. Впоследствии сын тоже перебрался в Германию. Но, не зная языка, приличной работы найти не смог и вернулся. А жена не захотела», — рассказывал он изданию 7days.ru.



Сейчас Паршин состоит во втором браке, но имя супруги не раскрывает. Известно, что у пары есть сын Андрей.

Какая трагедия произошла в семье Паршина

В 2006 году умерла мама Ивана Паршина Татьяна Астратьева.

В начале 2000-х годов ей поставили диагноз «рак третьей стадии». Отец артиста Сергей Паршин снимался в рекламе пива для мужской потенции, для того чтобы заработать деньги на лечение супруги, но помочь ей не удалось.

Что известно о политической позиции Паршина

После начала спецоперации Иван Паршин записал видеообращение к российским военнослужащим, в котором выразил им свое уважение.

«Хочу передать привет и слова уважения и поддержки всем тем нашим ребятам, которые сейчас воюют, находятся на передовой. Ребят, мы все желаем вам победы, нашей победы, до конца! Знайте, наши миры — вы. Не те, кто побежали сейчас в свои западные квартирки, а вы. Мы молимся за вас, мы ждем вас с победой домой», — сказал актер.



По мнению Паршина, на Украине осталось много хороших людей с «правильным расположением духа», но они «оказались под влиянием фашистского правительства».

Чем сейчас занимается Паршин

Иван Паршин продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в сериалах «Феникс», «Доктор Иванов 5. Родная кровь», «Доктор Иванов 6. Удар», «Книжная девочка» и «Ивушка плакучая».

В скором времени также должны выйти ленты «Морские дьяволы. Вектор атаки» и «Морские дьяволы. Полярный конвой» с Паршиным.