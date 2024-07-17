Куда пропала актриса Елена Панова

Заслуженная артистка России Елена Панова активно снимается в кино. Какие картины с ее участием выйдут в скором времени, комментировала ли она тему спецоперации?

Чем известна Панова

Елена Панова родилась 9 июня 1977 года в Архангельске. Ее отец — театральный режиссер Виктор Панов, мать — преподаватель фортепиано Жанна Панова. Ее старшая сестра Яна тоже стала актрисой.

Панова окончила Школу-студию МХАТ. Поступить туда она смогла со второй попытки.

Артистка снималась в картинах «Мама», «Граница: Таежный роман», «Участок», «МУР есть МУР», «Бой с тенью», «Утиная охота», «Сыщик Путилин», «Год золотой рыбки», «Время грехов», «Доктор Тырса», «Метро», «Дурак», «Челночницы», «Шифр», «Право выбора», «Сердце пармы», «За всех в ответе» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

В 1999 году Панова снялась в зарубежном фильме «Березина, или Последние дни в Швейцарии», но не осталась работать в Европе. Она объяснила, что ей была важнее работа в театре под руководством Олега Ефремова.

«Я училась на четвертом курсе Школы-студии МХАТ, и меня отпустили на съемки в Швейцарию. Была возможность там остаться, выучить языки, но я решила вернуться. Я была ученицей Олега Николаевича Ефремова, и он взял почти весь наш курс в театр, что для меня было важно», — рассказывала артистка.



Что известно о личной жизни Пановой

Елена Панова замужем за режиссером и сценаристом Антоном Мегердичевым. Она часто снимается в его проектах.

«Я начала с ним работать, когда он еще был для меня просто режиссером и снимал свое первое кино — „Бой с тенью 2: Реванш“. Мне с мужем работать комфортно. Он ставит точные задачи и предоставляет артисту свободу, возможность проявить себя. Прекрасные актерские работы в фильмах Антона Мегердичева говорят о его таланте режиссера. Взять хотя бы „Метро“ или „Движение вверх“. И каждый его новый проект сложнее и масштабнее предыдущего», — отмечала Панова в интервью 7days.ru.



Супруги воспитывают двух дочерей: Марианну и Лидию.

Что известно об уходе Пановой из МХТ им. Чехова

В 2022 году Елена Панова призналась, что ее трудовая книжка лежит в МХТ им. Чехова, но она не работает там уже на протяжении 10 лет.

«Никакой инициативы с моей стороны не было. Я часто сомневалась, надо ли мне это вообще, поэтому и случилось расставание. Со мной расторгли договор. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем Табаковым, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это все, если не складывается», — объяснила артистка с MK.RU.



Она подчеркнула, что театр не был для нее приоритетным направлением в отличие от съемок в кино.

«МХТ — большое производство, завод, а я могла уехать на съемки, которые для меня тогда были приоритетны. Но успевала выпускать спектакли, которые мне были по-настоящему интересны. Случались моменты, когда меня по полгода не было в театре, и про меня стали забывать», — добавила Панова.



Что Панова говорила о спецоперации

В день начала спецоперации Елена Панова опубликовала в соцсетях пост с молитвой о мире и примирении народов.

Других заявлений на политические темы актриса не делала.

Чем сейчас занимается Панова

Елена Панова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в сериалах «Дорога к счастью» и «Загадай любовь». В скором времени также выйдут ленты «Плагиатор» и «Маня и Груня» с ее участием.