Обращение к бойцам СВО, дочь в Лондоне, жена-украинка: где сейчас Иван Оганесян

Актер Иван Оганесян известен благодаря ролям в сериалах «Подруга особого назначения», «Закон и порядок», «Нюхач». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

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Чем известен Оганесян

Иван Оганесян родился 9 марта 1973 года в Саратове. С 14 лет жил и учился в Минске, где был интернат при музыкальной школе. Затем переехал в Москву и поступил на музыкальный факультет РАТИ при Российской академии театрального искусства, откуда перевелся на актерский курс режиссерского факультета.

В кино Оганесян дебютировал в 2003 году в сериале «Желанная». Также артист снимался в картинах «Виола Тараканова», «Персона нон грата», «Мужская интуиция», «Уравнение со всеми известными», «Крем», «Нелюбимый», «Москва. Три вокзала» и других.

Актер наиболее известен ролями Дмитрия Волкова в «Подруге особого назначения», Андрея Панкратова в «Законе и порядке» и Виктора Лебедева в «Нюхаче».

Оганесян играл в мюзикле «Норд-Ост». Он принимал участие в выступлении 23 октября 2002 года, когда случился теракт. Вместе с другими людьми актер трое суток провел в заложниках.

Что известно о личной жизни Оганесяна

Первой женой Ивана Оганесяна была экономист Анна. У пары родилась дочь Олеся, однако спустя время супруга актера ушла к другому мужчине. Сейчас она вместе с наследницей проживает в Лондоне.

«Что я мог сделать? Тоже уехать в Англию? Но кому я там нужен? Я не ожидал, что так обернется моя жизнь», — признавался Оганесян.



Второй женой актера стала парикмахер Елена, с которой он познакомился во время съемок, проходивших в Киеве. Елена родилась на Украине, где навещала родителей, но сама в то время жила в Латвии.

В 2015 году у супругов родились девочки-близняшки — Александра и Евгения. Также Оганесян воспитывает двух дочерей Елены от первого брака.

Что Оганесян говорил об Украине

Иван Оганесян часто бывал на Украине и принимал участие в съемках сериалов, в том числе лент «Гражданин никто», «18-летний олигарх» и «Нюхач». В интервью местной прессе артист признался, что за это время Киев стал для него родным городом.

«В Киеве я действительно бываю очень часто, но пока не переехал. Этот вопрос интересует многих моих друзей, тем более что моя жена — украинка. А вообще Киев для меня — родной город, с которым у меня очень многое связано, в частности детство», — рассказывал он в 2016 году.



Что за обращение Оганесян записал для участников СВО

Иван Оганесян не смог присутствовать на церемонии награждения Первой национальной премии «СВОИМ», однако в видеообращении поблагодарил участников спецоперации.

«Вы — наша надежда и наша опора. Сложно подобрать слова. Через что вы проходите — даже не представляю. Низкий вам поклон. Бесконечная надежда, бесконечная вера в то, что вы перемолотите всю эту гадость, которая снова появилась на нашей земле. Спасибо огромное, дорогие наши! Верю в вас и благодарю вас», — говорил актер.



Чем сейчас занимается Оганесян

Иван Оганесян фактически живет на несколько стран: его жена с детьми находятся в Латвии, а сам он часто снимается в России и Белоруссии. При этом он отмечал, что в последние годы больше времени проводит в Москве.

«Я несколько лет жил в Латвии — в Риге, в Италии — в Ломбардии, в Лекко, на озере Комо, сейчас вернулся и страшно доволен, потому что сильно скучал. На собственном опыте убедился, что лучше, чем Москва, места нет. Никто не предупреждал, что за рубежом далеко не идиллия, и не рассказывал, что соседствует с этими условными благами цивилизации», — сказал актер «Вечерней Москве».



В настоящий момент Оганесян гастролирует по России со спектаклем «Наследник». Также он снялся в главной роли в ленте «Последний из стаи», премьера которой ожидается в 2024 году.