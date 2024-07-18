Милош Бикович рассказал, кого бы хотел сыграть

Актер Милош Бикович ("Холоп", "Балканский рубеж", "Вызов") в ходе VK Fest признался, что хотел бы сыграть писателя Федора Достоевского в каком-либо проекте. Кроме того, он рассказал о своих табу при выборе ролей.

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"Я не люблю деструктивные и слишком политически окрашенные проекты. Будто бы сняты по модным трендам, но на самом деле являются политическими", - приводит его слова The Voice Mag.



Актер считает, что они "упакованы как проекты, посвященные человеческим ценностям", но на самом деле становятся инструментом для дестабилизации общества.

Также Бикович рассказал о зарубежных ремейках "Холопа". Он уже ознакомился с трейлерами монгольского и французского вариантов российской франшизы, а всего их, вероятно, будет более десятка.