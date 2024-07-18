Конфликт в театре, слова об СВО, смерть сына: как живет Александр Домогаров

Народный артист России Александр Домогаров продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации, почему он уволился из театра имени Моссовета?

© globallookpress

Чем известен Домогаров

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Домогаров снимался в картинах «Вызов», «Делай — раз!», «Кровь за кровь», «Гардемарины-3», «Королева Марго», «Огнем и мечом», «Ныряльщик», «Бандитский Петербург: Барон», «Июньская ночь», «Женский роман», «Темный инстинкт», «Инди», «Царь», «Любовь без правил», «Легенды о Круге», «Убить Сталина», «Большой», «Союз Спасения», «В плену у сакуры», «Гардемарины 1787. Мир», «Жизнь после жизни», «Раневская» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Домогарова

Первой женой Александра Домогарова была соседка по даче Наталья Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда ему исполнился год, пара развелась.

«Первая супруга — это такое юношеское увлечение. Нельзя вообще такое делать — в 18 лет жениться. Это противопоказано. Родители не отговорили. Все было разрушено жизнью. Везде можно искать крайних и виноватых. Не надо этого было тогда делать», — рассуждал Домогаров.



В 2008 году наследника артиста сбила машина и он скончался от черепно-мозговой травмы. Домогаров рассказывал, что после его смерти стал часто ходить в церковь.

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», — говорил он YouTube-каналу RTVI.



Второй женой Домогарова стала костюмер Ирина Гуненкова. Она родила ему сына Александра, который тоже стал актером. В 2001 году их брак распался.

Гуненкова умерла от рака в 2003 году.

Третьей женой Домогарова была актриса Наталья Громушкина. Они жили вместе с 2001 по 2005 год.

Помимо этого, у Домогарова был роман с актрисой Мариной Александровой.

«Я благодарна Саше, потому что он открыл во мне любовь. Может, отношения мне были даны как испытание. До нашего знакомства я была тепличным растением, и, наверное, мне стоило пережить эту историю, чтобы понять, как сходить с ума, когда умираешь от тоски по близкому человеку. Словом, с Сашей я повзрослела», — признавалась Александрова.



В 2020 году стало известно, что Домогаров состоит в отношениях с танцовщицей Татьяной Степановой, которая младше его на 22 года. По данным СМИ, пара рассталась в 2022 году, но, по словам инсайдера, спустя время снова воссоединилась. Подтверждения этой информации нет.

Почему Домогаров ушел из театра имени Моссовета

В мае 2024 года появилась информация о том, что Александр Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы.

«Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля "Ричард III", имеющего самую высокую цену на билеты; на то, что „Ричард III“ принципиально ставили в афише на самый сложно продаваемый день, зная, что все равно будет аншлаг», — пояснил артист.



По словам Домогарова, он с 2020 года наблюдал за тем, «как новое руководство разрушает театр». В 2023 году актер был близок к увольнению, однако остался ради дорогого ему и зрителям спектакля «Ричард III».

Домогаров заявил, что пытался «максимально конструктивно выстроить диалог» с администрацией театра, но часто не получал обратной связи. По словам артиста, последней каплей для него стало то, что в «Ричард III» ввели актрису на вторую главную женскую роль всего после двух репетиций в зале и на сцене.

«Но надо признать, что спектакля "Ричард III" — той нити, которая связывала меня с театром им. Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — пожаловался он.



Что Домогаров говорил о спецоперации

Александр Домогаров рассказывал, что много ездил по миру, однако «другой такой национальности, как русские, нигде не встречал». По его словам, русские отличаются добротой, особой точкой зрения на жизнь и открытостью.

Домогаров также заявлял, что не собирается покидать Россию, несмотря на то, что сейчас в стране «не самое простое время».

«Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился», — объяснял артист.



Свою позицию по спецоперации Домогаров объяснил словами Сергея Бодрова — младшего.

«Когда что-то происходит, ты должен быть со своей страной, а выяснять, права она или неправа, будешь позже», — сказал он.



Чем сейчас занимается Домогаров

Александр Домогаров продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Маскарад».

В 2023 году артист также снялся в картине «Гардемарины 1787. Война».