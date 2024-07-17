Плохие роли и новые проекты: как живет актер Юрий Чурсин

Актер Юрий Чурсин прославился благодаря ролям в лентах «Хиромант», «Изображая жертву», «Три мушкетера». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Чурсин

Юрий Чурсин родился 11 марта 1980 года в Приозерске, окончил театральный институт имени Бориса Щукина. В разные годы служил в театре имени Евгения Вахтангова и МХТ им. А. П. Чехова. Был задействован в спектаклях «Чайка», «Лес», «Звезда вашего периода» и других.

Актер дебютировал в кино в 1999 году в сериале «Простые истины». Известность ему принесла роль Сергея Рябинина в телесериале «Хиромант».

Чурсин также снимался в картинах «Изображая жертву», «Из пламя и света», «Господа Головлевы», «Контракт на любовь», «Мосгаз», «Бригада», «Три мушкетера», «Молодая гвардия», «Степные волки», «Доктор Преображенский», «Фантом», «Рваный ветер», «Содержанки» и других.

По мнению артиста, наличие большого количества отрицательных ролей объясняется его типом внешности.

«Странно утверждать артиста с такими чертами лица на роль русского богатыря. Это фактически невозможно. Другое дело, если существует Кощей. С положительными персонажами есть такая сложность, что фактура меня подводит. Подонки всегда веселее, честнее, не стыдятся никаких внутренних пороков. И всегда есть мораль. Ты всегда через эту роль можешь рассказать историю о том, как не надо», — сказал он на YouTube-канале Александра Добровинского.



Что известно о личной жизни Чурсина

Юрий Чурсин женат на актрисе Анне Чурсиной. Супруга не имеет отношения к актерской среде. Пара воспитывает двоих сыновей — Богдана и Филиппа. Семья живет в собственном доме в Подмосковье.

«Я не городской человек, далек от этого ритма, устаю от такого количества людей. Мне все-таки ближе уединение и тишина, отсутствие постоянного шоу», — рассказывал актер.



Что Чурсин говорил о спецоперации

Юрий Чурсин не высказывал свое мнение по поводу спецоперации, однако заявлял, что искусство артистов должно быть важнее, чем их политические взгляды.

«Никакая позиция артистов относительно спецоперации не должна влиять на их театральную деятельность — искусство должно оставаться в приоритете. Мне кажется, что это такая суета все. Кто бы что ни думал, ни решал, есть произведение искусства, и оно — самое важное», — комментировал актер.



Чем сейчас занимается Чурсин

Юрий Чурсин в 44 года продолжает творческую карьеру. В 2024 году с ним ожидается выход нескольких лент, в частности, он появится в главной роли в картинах «Атом», «В плену надежды», «Детокс» и «Этерна».

Артист гастролирует по России с постановкой «Эмигранты» и выступает в театре «Современник» в спектакле «Двое на качелях». Ранее в нем роли Джерри и Китель играли певица Кристина Орбакайте и актер Кирилл Сафонов, однако после их отъезда за границу их заменили Татьяна Бабенкова и Юрий Чурсин.

Чурсин не снимается в ТВ-программах. Актер признался в интервью YouTube-каналу «Историс, откройте, Давид», что намеренно обходит их стороной.