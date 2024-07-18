«Характер». Актер Константин Крюков поделился своим отношением к казино и пари

Российский актер Константин Крюков заявил корреспонденту NEWS.ru, что не играет в казино и не заключает пари. Кинозвезда объяснил, что не делает этого, поскольку проиграет. По словам актера, он знает собственный характер.

© globallookpress

"В казино играть люблю, но не играю. А пари не заключаю, потому что проиграю, скорее всего. Знаю собственный характер", — констатировал Крюков.



Актер добавил, что в споре главное — сдержать слово, даже если проиграл. Крюков отметил, всегда есть то, что кто-то должен сделать, когда заключен спор. В противном случае это неинтересно, считает знаменитость. Сам актер признался, что любит дискутировать, но не спорить.

Крюков пообщался с журналистами на премьере российской комедии «Водитель-олигарх». Показ проходит в кинотеатре «Каро Октябрь».

Ранее телеведущий Юрий Николаев в рамках мероприятия объяснил, почему пришел на премьеру. По его словам, ему интересен режиссер фильма Алексей Пиманов. Николаев признался, что очень рад появлению комедии в творческой биографии постановщика после картины «Одиннадцать молчаливых мужчин». Сам телеведущий отметил, что знает Алексея Пиманова.