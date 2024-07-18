Биография Льва Прыгунова: чем сейчас занимается актер

Народный артист России Лев Прыгунов продолжает творческую деятельность. На ком он женат, что говорил о Валентине Малявиной?

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Чем известен Прыгунов

Лев Прыгунов родился 23 апреля 1939 года в Алма-Ате.

После окончания школы он два года проучился на биологическом факультете Алма-Атинского педагогического института. Во время учебы подружился со студентами-филологами, начал играть в спектаклях филологического факультета и решил стать актером.

В 1962 году Прыгунов окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Он снимался в картинах «Увольнение на берег», «Утренние поезда», «Иду на грозу», «Туннель», «Дети Дон Кихота», «Шаг с крыши», «Рожденная революцией», «Трактир на Пятницкой», «Загадочный граф», «Без видимых причин», «Исход», «Убойная сила», «Оперативный псевдоним», «Брежнев», «И все-таки я люблю...», «Оружие», «Чистая победа», «Актер» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Прыгунова

Первой женой Льва Прыгунова была Элеонора Уманец. В браке родился сын Роман, который стал режиссером. Уманец трагически погибла в автокатастрофе.

«Я предчувствовал гибель Элеоноры. В тот день я был в Алма-Ате, а жена в Риге. Утром понял, что случилась какая-то трагедия. Проснулся, полчаса посидел. Потом пошли с другом в горы. Говорили о высоте и смерти. Когда спустились, отправился в гости к двоюродному брату. Там у меня ни с того ни с сего случился озноб. Уже в номере отеля узнал, что жена погибла. Пьяный мужик за рулем угробил двух человек, а еще одного оставил калекой. Причем сам не пострадал», — вспоминал артист в программе «Судьба человека».



Его наследник воспитывался в школе-интернате вместе с детьми других работников кино и театра.

«Это был очень хороший интернат, там учились дети многих кинематографистов. Сын на меня никогда не обижался», — подчеркивал Прыгунов.



Вторую жену актера зовут Ольга. Она младше его на 16 лет.

В интервью Прыгунов признавался, что у него также есть внебрачный сын Филипп, которого ему родила учительница музыки. Он — священник.

«Я — незаконнорожденный ребенок. Окончил МГУ в 24 года. Я ношу фамилию отчима. Со Львом моя мама не была расписана никогда. В детстве и юности мы встречались регулярно с ним. Сейчас, к сожалению, нет таких встреч, как раньше. Когда я заболел коронавирусом, то он мне за много лет впервые позвонил. Мне было очень приятно. Мы созваниваемся, но когда надо встретиться, то у нас все не получается. То у меня богослужение, то у него встреча», — рассказывал Филипп в передаче «Ты не поверишь!».



Что Прыгунов говорил о Малявиной

В фильмах «Утренние поезда» и «Туннель» Лев Прыгунов снимался с заслуженной артисткой России Валентиной Малявиной. По его словам, коллега «была сдвинута на сексе».

«К Вале я очень хорошо относился, и, слава богу, мы с ней были только в приятельских отношениях. Но она была на сексе сдвинута. Она меня познакомила с Кайдановским, когда у них был роман. А потом я с Сашей снимался, мы с ним подружились. И он мне рассказывал, что не было ни одного дня, чтобы Малявина не устроила ему нервотрепку. "Она обязательно должна была разбить об мою голову тарелку или кинуть в меня что-то, то есть обязательно должна была довести себя до истерики, до слез и только тогда бросалась в объятия". Была у Малявиной такая "фишка"», — заявлял Прыгунов в интервью.



Что Прыгунов говорил о России и Путине

В 2021 году в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Лев Прыгунов говорил, что «нужно бояться Первого канала».

«Бояться надо Первого канала. Какой авторитет у России сейчас в мире? Это статьи, за которые заплачены деньги», — высказывался актер.



Кроме того, в 2020 году Прыгунов заявлял, что боится ухода президента России Владимира Путина только в том случае, «если на его место придут Игорь Сечин или Валентина Матвиенко».

Чем сейчас занимается Прыгунов

Лев Прыгунов продолжает творческую деятельность. В 2023 году он снялся в сериале «Бизон: Дело манекенщицы».

Помимо актерской деятельности, Прыгунов занимается живописью — он начал рисовать еще в 1972 году.