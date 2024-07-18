Прилучный привел детей на показ «Водителя-олигарха»

17 июля в одном из московских кинотеатров состоялась премьера комедии «Водитель-олигарх» режиссера Алексея Пиманова. В картине снялись Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина и многие другие.

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Как признался Пиманов NEWS.ru, фильм должен был выйти гораздо раньше, но из-за событий в «Крокус Сити Холле» премьеру перенесли.

«Слушайте, мы уже пережили „черный апрель“, поэтому не надо. <...> Мы уже должны были выйти в прокат, но из-за „Крокуса“ не вышли. <...> Показывать такую легкую, светлую комедию было бы неправильно, поэтому мы решили уйти на лето. Вы поймете почему», — отметил Пиманов.



Прилучный сыграл главного героя киноленты Тимура Бабурина. Его персонаж — сын олигарха и любитель экзотических пари. Бабурин внезапно становится наследником огромного состояния, и бизнес-партнер его отца Антон предлагает молодому человеку интересный спор. Тимур соглашается, даже не предполагая, как это изменит его жизнь.

Прилучный пришел на премьеру с 11-летним сыном Тимофеем и восьмилетней дочерью Мией, которые родились в его браке с актрисой Агатой Мученице. На данный момент звезда «Мажора» хочет определить место жительства детей и решает этот вопрос с бывшей женой через суд. Примечательно, что фильм «Водитель-олигарх» можно смотреть лишь с 12 лет, как это написано на постере комедии. Неизвестно, остались ли сын и дочь Прилучного на кинопоказ.

В день премьеры также стало известно о блокировке счетов Прилучного из-за просроченной налоговой декларации. Как он заявил, его документы потерялись во время перевода из московского отделения ФНС в региональное, а все данные, необходимые для отчетности, он предоставляет вовремя. До показа картины артист не общался с журналистами на эту тему.

Одним из гостей премьеры стал ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда» Юрий Николаев. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он объяснил, почему впервые за долгое время посетил кинопоказ.

«Я знаю Алексея Пиманова. Очень рад, что после „Одиннадцати молчаливых мужчин“ он взялся за комедии. Мне это интересно», — сказал Николаев.



Кто посетил премьеру комедии «Водитель-олигарх» — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.