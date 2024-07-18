Актриса Сысоева призналась, что показала новую себя на шоу "Выжить в Дубае"

Актриса и комикесса Надежда Сысоева заявила, что участие в проекте «Выжить в Дубае» было для нее интересным приключением. Своими эмоциями знаменитость поделилась на шоу «УТРО.ТНТ».

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«Если говорить о тяжести, то она вся улетучивается, когда вспоминаешь, какие ты эмоции получала от этого всего. Да, там есть что-то не очень приятное. Ты смотришь на себя со стороны, потом думаешь: "Боже, это реально я?!"», — рассказала артистка.



Сысоева поделилась также, что проект научил ее держать язык за зубами. Она подчеркнула, что еще ей было важно получить обратную связь от зрителей проекта, поскольку именно их реакции добиваются участники.

«Сейчас только пятый выпуск. Как я уже говорила, все будет меняться еще миллион раз и также мнение зрителей будет меняться о нас. Я надеюсь», — заявила комикесса.



По словам знаменитости, она шла на проект в том числе и для того, чтобы развеять флер ее персонажа из Comedy Woman — глупой, наивной восемнадцатилетней девочки.

«Я уже достаточно новая и нужно к этому привыкать. <...> Да, возможно, это болезненно для кого-то, но лично для меня это прекрасный рост — показать, что я не глупая и умею постоять за себя», — отметила Сысоева.



«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.