Колин Ферт получил роль в новом фильме Гая Ричи

СМИ: Колин Фёрт получил роль в новом фильме Гая Ричи
Обладатель премии «Оскар», британский актер Колин Фёрт получил роль в новом фильме режиссера Гая Ричи о молодом Шерлоке Холмсе, сообщает «Variety».
Уже известно, что Фёрт сыграет сэра Буцефала Ходжа, а главную роль сыщика исполнит Хиро Файнс Тиффин. Все остальные подробности пока держатся в тайне. В основе сценария будущего фильма – ряд произведений британского писателя Энди Лэйна, посвященных юности Шерлока Холмса.
Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».