От Бортич до Тарасовой: пять российских актрис без профессионального образования

Иногда для того, чтобы сыграть роль в кино, не нужно профессиональное образование. На российских экранах есть множество актеров, которые получают ведущие роли в кино и завоевывают сердца зрителей без диплома. О самых ярких из них — в материале «Вечерней Москвы».

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Оксана обрела популярность не только в России, но и в Голливуде. Хотя с учебой у артистки не ладилось с самого детства: в школе она училась плохо, часто прогуливала уроки, а потом и вовсе бросила, получив вместо аттестата справку об образовании. Чуть позже окончить школу ей помог певец Сергей Шнуров, с которым у нее закрутился бурный роман. Он устроил юную Акиньшину в новую школу и помог получить заветный аттестат об образовании.

Отсутствие среднего образования не помешало Оксане сниматься в кино. Ее актерская карьера началась в 13 лет с фильма «Сестры» Сергея Бодрова — младшего. За эту работу Акиньшина вместе с коллегой Катей Гориной получили свою первую премию в конкурсе «Дебют» за лучший актерский дуэт. С того момента карьера актрисы только набирала обороты: на ее счету были совместные проекты с именитыми российскими актерами, а в 2004 году она засветилась и в Голливуде, сыграв вместе с Мэттом Дэймоном в «Превосходстве Борна».

Однако, несмотря на впечатляющий опыт в кино, Акиньшина так и не получила театрального образования, а окончила Санкт-Петербургский университет по специальности «искусствовед».

© Вечерняя Москва

Популярность на Старшенбаум свалилась в 2017 году после фильма Федора Бондарчука «Притяжение», где она сыграла главную роль, не имея актерского образования. Сразу после этой роли, в 2018 году, ее пригласили на кастинг в хоррор «Черная вода» режиссера Романа Каримова.

В этом же году она попала в Канны как исполнительница роли Натальи Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Но театрального образования Старшенбаум так и не получила. После школы она обучалась на факультете медиабизнеса и связи с общественностью в Московском государственном университете печати.

Саша Бортич

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Бортич пыталась поступить в театральный институт, но провалила вступительные испытания и некоторое время работала официанткой. Ее путь в большом кино начался в 18 лет: тогда она сыграла в драме Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут». Ради этой роли ей снова пришлось отложить поступление в вуз.

Но эти жертвы вскоре окупились: артистка получила много положительных отзывов, премий и наград за эту роль, в том числе специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр». Даже без профильного образования она прочно укрепилась в киноиндустрии — ее героини цепляют внимание зрителя, а режиссеры предлагают новые роли.

© Вечерняя Москва

Несмотря на то, что родители артистки — выпускники ВГИКа, сама Равшана выбрала иную специальность, подав документы на факультет журналистики Московского педагогического института. Во время учебы она часто подрабатывала в массовке, в рекламе и эпизодических ролях в сериалах.

Окончив вуз, устроилась по специальности — редактором ток-шоу на телеканале «Столица». В этот период ей все чаще стали предлагать новые роли в кино.

Популярность Куркова обрела после выхода фильма «Три девушки», где она исполнила главную роль. Она даже получила премию международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век» за лучшую женскую роль, а вот актерское образование получить ей так и не удалось.

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Дочь актрисы Ксении Раппопорт Аглая Тарасова тоже не планировала повторять судьбу своей матери. Она поступила в СПбГУ на факультет политологии и даже не мечтала стать актрисой.

Но в 2012 году Аглая оказалась на съемочной площадке фильма «После школы», в котором снималась Раппопорт, и режиссер предложил ей эпизодическую роль. Работа Аглаи так впечатлила режиссера, что в итоге он предложил ей главную роль. Из-за занятости на съемках девушка бросила университет.

Потом она пыталась вернуться к учебе, планировала выучиться на переводчика, но вновь оставила эту затею из-за новой роли. В третий раз Тарасова наконец приняла решение поступать на актерский факультет, но ей снова предложили роль в кино. На этот раз — в сериале «Интерны», после выхода которого на экраны Аглая проснулась по-настоящему знаменитой.