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Чистый талант: пять российских актрис без профессионального образования

Иногда для того, чтобы сыграть роль в кино, не нужно профессиональное образование. На российских экранах есть множество актеров, которые получают ведущие роли в кино и завоевывают сердца зрителей без диплома. О самых ярких из них — в материале «Вечерней Москвы».

От Бортич до Тарасовой: пять российских актрис без профессионального образования
© Вечерняя Москва

Оксана Акиньшина

Оксана обрела популярность не только в России, но и в Голливуде. Хотя с учебой у артистки не ладилось с самого детства: в школе она училась плохо, часто прогуливала уроки, а потом и вовсе бросила, получив вместо аттестата справку об образовании. Чуть позже окончить школу ей помог певец Сергей Шнуров, с которым у нее закрутился бурный роман. Он устроил юную Акиньшину в новую школу и помог получить заветный аттестат об образовании.

Отсутствие среднего образования не помешало Оксане сниматься в кино. Ее актерская карьера началась в 13 лет с фильма «Сестры» Сергея Бодрова — младшего. За эту работу Акиньшина вместе с коллегой Катей Гориной получили свою первую премию в конкурсе «Дебют» за лучший актерский дуэт. С того момента карьера актрисы только набирала обороты: на ее счету были совместные проекты с именитыми российскими актерами, а в 2004 году она засветилась и в Голливуде, сыграв вместе с Мэттом Дэймоном в «Превосходстве Борна».

Однако, несмотря на впечатляющий опыт в кино, Акиньшина так и не получила театрального образования, а окончила Санкт-Петербургский университет по специальности «искусствовед».

Ирина Старшенбаум

© Вечерняя Москва

Популярность на Старшенбаум свалилась в 2017 году после фильма Федора Бондарчука «Притяжение», где она сыграла главную роль, не имея актерского образования. Сразу после этой роли, в 2018 году, ее пригласили на кастинг в хоррор «Черная вода» режиссера Романа Каримова.

В этом же году она попала в Канны как исполнительница роли Натальи Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Но театрального образования Старшенбаум так и не получила. После школы она обучалась на факультете медиабизнеса и связи с общественностью в Московском государственном университете печати.

Саша Бортич

© Вечерняя Москва

Бортич пыталась поступить в театральный институт, но провалила вступительные испытания и некоторое время работала официанткой. Ее путь в большом кино начался в 18 лет: тогда она сыграла в драме Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут». Ради этой роли ей снова пришлось отложить поступление в вуз.

Но эти жертвы вскоре окупились: артистка получила много положительных отзывов, премий и наград за эту роль, в том числе специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр». Даже без профильного образования она прочно укрепилась в киноиндустрии — ее героини цепляют внимание зрителя, а режиссеры предлагают новые роли.

Равшана Куркова

© Вечерняя Москва

Несмотря на то, что родители артистки — выпускники ВГИКа, сама Равшана выбрала иную специальность, подав документы на факультет журналистики Московского педагогического института. Во время учебы она часто подрабатывала в массовке, в рекламе и эпизодических ролях в сериалах.

Окончив вуз, устроилась по специальности — редактором ток-шоу на телеканале «Столица». В этот период ей все чаще стали предлагать новые роли в кино.

Популярность Куркова обрела после выхода фильма «Три девушки», где она исполнила главную роль. Она даже получила премию международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век» за лучшую женскую роль, а вот актерское образование получить ей так и не удалось.

Аглая Тарасова

© Вечерняя Москва

Дочь актрисы Ксении Раппопорт Аглая Тарасова тоже не планировала повторять судьбу своей матери. Она поступила в СПбГУ на факультет политологии и даже не мечтала стать актрисой.

Но в 2012 году Аглая оказалась на съемочной площадке фильма «После школы», в котором снималась Раппопорт, и режиссер предложил ей эпизодическую роль. Работа Аглаи так впечатлила режиссера, что в итоге он предложил ей главную роль. Из-за занятости на съемках девушка бросила университет.

Потом она пыталась вернуться к учебе, планировала выучиться на переводчика, но вновь оставила эту затею из-за новой роли. В третий раз Тарасова наконец приняла решение поступать на актерский факультет, но ей снова предложили роль в кино. На этот раз — в сериале «Интерны», после выхода которого на экраны Аглая проснулась по-настоящему знаменитой.

Актеры
Превосходство Борна
Как меня зовут
Три девушки
Чёрная вода
Сестры
Притяжение
Лето
Наталья Науменко
Роман Каримов
Равшан Курков
Аглая Тарасова
Сергей Бодров
Ксения Раппопорт
Ирина Старшенбаум
Кирилл Серебренников
Оксана Акиньшина
Мэтт Дэймон
Сергей Шнуров
Федор Бондарчук
МГУ