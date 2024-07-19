На СВО погиб заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов

В ходе спецоперации погиб известный башкирский танцовщик Раиль Ханов. Об этом сообщили в Сибайском концертно-театральном объединении, где работал артист. Отмечено, что Раиль Ханов скончался героически при выполнении боевого задания.

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Прощание с артистом пройдет в его селе Курамино 19 июля.

Раиль Ханов отправился на спецоперацию по мобилизации в сентябре 2022 года. В 2023 году указом главы Башкирии Радия Хабирова он получил звание заслуженного артиста республики.

В Сибайском концертно-театральном объединении Раиль Ханов участвовал в хореографических постановках, специализировался на народных танцах, часто исполнял главные партии.