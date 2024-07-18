«Как наставник и педагог»: директор Нагиева рассказала о работе актера с начинающими коллегами

Актер театра и кино Сергей Безруков поделился своим разочарованием после работы с непрофессиональными актерами. По его мнению, чтобы покорить большую сцену, каждому актеру просто необходимо профильное образование. На российской сцене немало и других именитых артистов, которые работали с коллегами, не имеющими диплома. «Вечерняя Москва» узнала, как сотрудничает с неопытными коллегами российский актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев.

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По словам директора артиста Елены Шайкиной, Нагиеву не приходилось сталкиваться с непрофессиональными актерами, но у него есть опыт работы с начинающими артистами.

"Дмитрию, к счастью, везет с теми, с кем он работает на съемочной площадке. Зачастую случается, что на площадке есть молодые, начинающие актеры. В этом случае Дмитрий включает свой профессионализм и как наставник и педагог дает им советы. Никогда не осуждает и всегда с большим терпением относится к начинающим талантам. Проблем во взаимодействии с молодыми актерами никогда не возникало, он профессионал", — высказалась собеседница «ВМ».



Иногда для того, чтобы сыграть роль в кино, не нужно профессиональное образование. На российских экранах есть множество артистов, которые без диплома получают ведущие роли в кино и завоевывают сердца зрителей. «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти известных российских актрисах, у которых нет профильного образования.