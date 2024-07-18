Скончался Игорь Щербак из «Матча» и «Возвращения Мухтара»

Актер Игорь Щербак скончался на 69-м году жизни. Соболезнования по поводу его кончины выразили в Киевском академическом Молодом театре, где он работал.

© Кадр из сериала "Нюхач-2"

"Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера", - говорится в некрологе.



Игорь Щербак в 1977 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Работал в Киевском театре оперетты. В 1981 году начал работать в Киевском Молодом театре. Российским зрителям знаком по ролям в фильмах «Контакт» и «Матч», а также в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара». Последней работой Игоря Щербака в кино стал тренер в украинском сериале «Сага» (2020).

«ИнтерМедиа» напоминает, что актер Игорь Лучихин скончался на 63-м году жизни 15 июля 2024 года.