В мире, где отношения часто мимолетны, а дружба зачастую становится разменной монетой на пути к успеху, существуют истории, которые бросают вызов циничному восприятию Голливуда.

Одним из самых ярких примеров такой крепкой дружбы является связь между Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайром.

История их дружбы началась задолго до того, как оба актера стали мировыми знаменитостями. Леонардо и Тоби познакомились еще подростками в конце 1980-х годов на прослушивании для телевизионного сериала.

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Оба актера выросли в Лос-Анджелесе и часто пересекались на различных прослушиваниях. Они быстро нашли общий язык, разделяя схожие амбиции и мечты о карьере в киноиндустрии.

Они часто появлялись вместе на публичных мероприятиях и даже снялись в нескольких фильмах, включая «Кафе "Донс Плам"» (2001) и «Великий Гэтсби» (2013).

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.