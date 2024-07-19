Режиссер фильма «Хейт» высказался о кинодебюте Дзюбы

Артем Дзюба и Максим Лагашкин давние друзья, поэтому снимать их было легко и весело, сказал в эфире НСН Сергей Филатов.

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Кинодебют экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы был легким и веселым, рассказал в интервью НСН режиссер фильма «Хейт» Сергей Филатов.

Накануне в Москве состоялось открытие XI Фестиваля уличного кино, в рамках которого с 17 июля более чем в тысяче российских городов на улицах, площадях и набережных будут демонстрировать короткометражные фильмы. В их числе и 11-минутная картина «Хейт» с участием Дзюбы.

«Автором сценария и идейным вдохновителем этого фильма является Максим Пешков, который и придумал историю с расчетом на Артема Дзюбу и Максима Лагашкина. Это все изначально писалось под Дзюбу, а я как режиссер был счастлив с ним поработать. Мне кажется, что он очень талантливый человек, очень простой, открытый, профессиональный и ответственный. Я не большой фанат футбола и не могу оценивать его качества как футболиста, но как актером я остался им доволен, а как человеком – особенно. Работать было легко и приятно», - сказал Филатов.



По его словам, Дзюба и Лагашкин являются друзьями, поэтому все получилось снять с первого дубля.

«Все удалось снять с первой же попытки. Короткометражное кино снимается достаточно быстро, потому что хронометраж небольшой. С Максимом Лагашкиным они давние друзья, два друга были в кадре, и от этого было легко и весело. Учитывая, что история была написана под него, Дзюбе не надо было перевоплощаться, он играет сам себя, просто в определенных обстоятельствах». – заключил собеседник НСН.



При этом Филатов не стал раскрывать содержание картины, отметив в этой связи, что «все фильмы о любви».

В мае Артем Дзюба отказался продлевать контракт с «Локомотивом» и покинул московский клуб. Ранее он говорил, что после завершения карьеры может стать актером или тренером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».