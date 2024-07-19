Как живет актер Владимир Вдовиченков

Заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков редко появляется в поле зрения СМИ, однако его жена Елена Лядова недавно поделилась секретом их отношений. Как живет актер, что известно о творческих планах?

Как сложилась личная жизнь Владимира Вдовиченкова

За плечами Вдовиченкова осталось несколько браков. В браке с первой женой Викторией Наталухой детей не было, а вторая супруга Анна Конева в 1993 году подарила актеру сына Леонида. Однако ребенок не остановил пару от развода.

Третьей супругой Вдовиченкова стала Наталья Давыдова, но и этот брак распался. На протяжении 10 лет актер состоял в отношениях с Ольгой Филипповой. В браке с ней родилась дочь Вероника.

С 2015 года актер женат на коллеге Елене Лядовой. У пары нет общих детей. Лядова занимается продюсированием супруга.

«Мы заходим на территорию друг друга, ведь у нас хорошее партнерство, есть о чем поговорить, посоветоваться. Полезно очень, когда перед съемками кто-то может помочь, текст покидать, отрепетировать. Есть большой плюс, когда супруги — актеры», — рассказала Лядова в недавнем интервью.



Она отметила, что в их семье не бывает споров, ведь оба супруга уважают друг друга. По словам Лядовой, каждый из них уже знает, что нужно партнеру.

«Надеюсь, Владимиру нравится, что я делаю, а мне нравится, что делает он. Недавно он меня привлекал к репетициям в театре: я сидела и смотрела, а вечером дома делала разбор полетов. Иногда я слишком копаю, но он понимает мои проявления, подсказывает, советует», — объясняла актриса.



2 декабря 2023 года Вдовиченков стал дедушкой. У старшего сына Леонида появился наследник Михаил. Актер признавался, что ни разу не видел внука вживую, но надеется сделать это на крестинах, если его пригласят.

«Он живет в Петербурге. Я, конечно, видел фотографии внука, но пока не общался с ним. Ощущения странные! Смотрю в зеркало — и вроде бы на дедушку не похож... Я знал, что это случится. Такова наша жизнь. Рано или поздно я стану дедушкой. И когда сын сказал мне об этом, я понял, что этот момент наступил. Все идет своим чередом», — делился Вдовиченков в беседе с Пятым каналом. «Я здесь человек подневольный. Не хозяин», — отметил Вдовиченков.



Где сейчас Владимир Вдовиченков

Вдовиченков продолжает творческую деятельность. Актер исполнит главную роль в картине «Противостояние». В 2024 году на экраны должно выйти продолжение фильма «Батя» под названием «Батя 2: Дед». В ленте Вдовиченков играет главную роль — отца мальчика Макса.

«Батя — это собирательный образ отца, который живет в лихие 90-е, стабильно работает на заводе и думает, что так и будет всю жизнь. Когда в одночасье заводы позакрывались, а людей посокращали, он пытается подработать где придется. Перевозит какой-то груз, вовлекается в МММ, занимается куплей-продажей валюты на рынке. Может пару коробок „Сникерсов“ или „Марсов“ куда-нибудь в регионы свозить под реализацию в палатки. В общем, он так живет», — рассказывал Вдовиченков о своем герое.



Кроме того, актер играет в театре им. Вахтангова. Он задействован в постановках «Дядя Ваня», «Ветер шумит в тополях», «Феллини. 8 1/2» и других.