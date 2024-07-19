Умер актер Боб Ньюхарт

Актер Боб Ньюхарт умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя актера.

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По его словам, Ньюхарт умер 18 июля в Лос-Анджелесе после того, как перенес несколько непродолжительных заболеваний.

Актер стал известен благодаря своему концертному альбому "The Button-Down Mind of Bob Newhart", вышедшему в 1960 году и продержавшемуся на первом месте в чартах Billboard 14 недель. За него он получил премию Grammy в номинациях "Лучший новый артист" и "Лучший альбом года".

Ньюхарт снялся в сериалах "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory, 2007-2019), "Детство Шелдона" (Young Sheldon, 2017 - н.в.) и "Отчаянные домохозяйки (Desperate Housewives, 2004-2012). Он также сыграл роль в фильме "Блондинка в законе 2 (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, 2003) и был актером озвучки в мультсериале "Симпсоны (The Simpsons, 1989 - н. в.)