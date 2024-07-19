Где сейчас Иван Янковский

Иван Янковский сначала покорил сердца россиян ролью следователя в «Фишере», а затем обрел небывалую популярность благодаря образу Вовы Адидаса в «Слове пацана». Как живет актер, что известно о его творческих планах?

За что Кологривый невзлюбил Янковского

Зимой Никита Кологривый, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кощея, рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что Янковский не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса. Тогда же он усомнился в актерском таланте коллеги.

Позднее в интервью блогеру Эльдару Джарахову Кологривый также выступил с критикой коллег — молодых актеров и представителей актерских династий. По его словам, в сериале «Слово пацана», где Янковскому досталась главная роль, настоящим был только сам Никита.

При этом кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru заявил, что Кологривый решил создать себе имидж правдоруба, критикуя коллег. Эксперт не согласился со этим, назвав Янковского очень хорошим актером, чья карьера только началась.

Конфликт завершился на том, что в апреле отец Ивана Янковского Филипп публично поддержал Кологривого и похвалил его талант. Актер подчеркнул, что его коллега является хорошим артистом, и пожелал ему здоровья, чтобы тот продолжал развивать свой талант.

Что известно о личной жизни Ивана Янковского

В 2021 году на съемках фильма «Чемпион» Янковский познакомился с Дианой Пожарской. Актриса сыграла главную женскую роль. Молодые люди влюбились друг в друга не только на экране, но и в реальной жизни.

Из-за чувств к Янковскому Пожарская ушла от супруга — режиссера Артема Аксененко. В 2022 году стало известно, что у Янковского и его избранницы родился сын. Мальчика назвали в честь знаменитого деда актера Олегом. Впервые лицо наследника звездная пара показала, лишь когда сыну исполнилось два года. Мальчик растет копией звездного отца, отмечали тогда поклонники.

«Как и все нормальные люди, свободное время мы проводим вместе. Можем в кино сходить, прогуляться, поужинать, с сыном поиграть», — сказал Янковский.



Где сейчас Иван Янковский

На 2024 год запланировано несколько премьер фильмов с участием Янковского. Речь идет о лентах «Икария», «Аутсорс» и «Преступление и наказание». В последней Янковский сыграет главную роль — Родиона Раскольникова.

Кроме того, артист не оставляет театральную сцену. Сейчас он задействован в постановках «Мастер и Маргарита» и «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Спектакли с участием актера можно посмотреть в Студии театрального искусства в Москве.

Кинокритик Александр Шпагин отмечал, что у Янковского есть одно преимущество перед своим дедом народным артистом СССР Олегом Янковским, который никогда не был мастером перевоплощений. По словам эксперта, внук именитого актера, наоборот, «из породы перевоплощенцев». Шпагин считает Янковского-младшего тонким, разносторонним актером.

«Если говорить об их возрасте, они идут очень ровно, равновелико. Более того, у Ивана Янковского есть определенное преимущество перед дедом, потому что Олег Янковский никогда не перевоплощался. <...> Иван Янковский как раз из породы перевоплощенцев. Я просто не узнал его в фильме „Текст“», — сказал Шпагин.



Сам Янковский в 2018 году говорил, что еще не сыграл роль, которую бы хотел. Кроме того, актер хотел попробовать себя в режиссуре.