Энтони Старра беспокоит, что люди всерьез боготворят его персонажа

«Пацаны» — нетипичный супергеройский сериал. Он показывает людей со сверхспособностями и то, как они ими распоряжаются. Проект ломает привычный образ супергероев, и в этом его фишка.

© Кадр из сериала «Пацаны»

Исполнитель роли Хоумлендера, актёр Энтони Старр, выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые люди в буквальном смысле боготворят его персонажа.

Странным было то, что некоторые люди боготворили его и видели в нём своего рода лидера в реальном мире, что немного беспокоит. Но я думаю, после сезона они понимают, что восхищаться им не стоит.



Что касается самого сериала, вчера вышла финальная серия четвёртого сезона. Теперь фанатам осталось дождаться пятого сезона — он станет для шоу последним и завершит основную сюжетную линию.