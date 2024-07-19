Ушла из жизни французская актриса Ивонн Фюрно

В своем доме в Нью-Хэмпшире, США, скончалась артистка, известная как Ивонн Фюрно - французская характерная актриса кино, театра и ТВ, известная по десятку классических проектов.

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Фюрно снялась в "Сладкой жизни" (18+) Феллини, "Отвращении" Полански (фильм - победитель Берлинского МКФ), "Графе Монте-Кристо" 1961-го - с Луи Журданом.

Причиной смерти артистки стали осложнения после перенесенного инсульта, об этом THR рассказал сын Фюрно Николас.

Ивонн Элизабет Скатчерд (настоящее имя) родилась 11 мая 1926 года в семье англичанина и француженки. В 1946-м приехала из Франции в Великобританию - чтобы изучать лингвистику в Оксфорде. Там же обучалась актерскому мастерству - в Королевской академии драматического искусства.

Карьеру начала в 1952-м. Фильмография - порядка полусотни проектов. Помимо указанных выше, в ней - "Мумия" с Кушингом и Ли, "Темный мститель", "Принц в красной маске", "24 часа из жизни женщины".