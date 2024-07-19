Одноглазый шахматист, Павлик из «Иронии судьбы» и другие роли Александра Ширвиндта

«Миллион в брачной корзине» (1985). Редкий случай — здесь Ширвиндту досталась главная роль. Картина режиссера Всеволода Шиловского снята по пьесе Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Моя профессия — синьор из общества». Актер сыграл Леонидо Папагатто — живущего в бедности жителя Неаполя, который, чтобы прокормить семью, посещает светские мероприятия и изображает «сеньора из общества». Партнерами Ширвиндта по картине стали Софико Чиаурели, Лариса Удовиченко, совсем юная Ольга Кабо, Семен Фарада и Николай Гринько. Фильм был снят всего за 17 дней на Одесской киностудии. Кстати, в нем должен был появиться Зиновий Гердт, отдыхавший в то время в Одессе, но кадр с ним и Ширвиндтом был испорчен. Во время съемок сцены с Гердтом и Ширвиндтом на набережной к ним подбежал актер из массовки и заявил: «Не могли бы вы подвинуться? А то из-за вас меня совсем не видно в кадре!»