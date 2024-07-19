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Одноглазый шахматист, Павлик из «Иронии судьбы» и другие роли Александра Ширвиндта

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Александр Ширвиндт, 1988 год
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Александр Ширвиндт, 1988 год 
© Михаил Строков/ТАСС
«Она вас любит» (1956). Это была дебютная роль 22-летнего Ширвиндта в кино. В легкой комедии «Она вас любит» он сыграл эстрадного певца Вадима Ухова. По сюжету работник зоопарка Канарейкин (Георгий Вицин) влюбляется в девушку с обложки — спортсменку Ольгу из Саратова (Инна Кмит). Герой Вицина пишет ей письмо, но его друг-фотограф путает снимки и вкладывает в конверт портрет певца Ухова, в которого Ольга действительно влюбляется. Красавец Ширвиндт оказался в картине случайно — его привел на съемки вместо себя Михаил Козаков, который уже был утвержден на роль Ухова. Актер не смог сниматься — его пригласили на роль Гамлета, которая требовала серьезной подготовки.
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«Она вас любит» (1956). Это была дебютная роль 22-летнего Ширвиндта в кино. В легкой комедии «Она вас любит» он сыграл эстрадного певца Вадима Ухова. По сюжету работник зоопарка Канарейкин (Георгий Вицин) влюбляется в девушку с обложки — спортсменку Ольгу из Саратова (Инна Кмит). Герой Вицина пишет ей письмо, но его друг-фотограф путает снимки и вкладывает в конверт портрет певца Ухова, в которого Ольга действительно влюбляется. Красавец Ширвиндт оказался в картине случайно — его привел на съемки вместо себя Михаил Козаков, который уже был утвержден на роль Ухова. Актер не смог сниматься — его пригласили на роль Гамлета, которая требовала серьезной подготовки. 
© Ленфильм
«Приходите завтра» (1962). Всем, кто смотрел эту картину, наверняка запомнился дуэт Александра Ширвиндта и Юрия Белова — они исполнили роли студентов Гнесинки Вадима и Володю, разыгравших Фросю Бурлакову. Конечно, их линия в фильме далеко не главная — картина стала бенефисом в трудной творческой карьере Екатерины Савиновой. Тем не менее, два нахала, которые представились простой сибирской девушке как Станиславский и Немирович-Данченко, стали ярким эпизодом ленты.
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«Приходите завтра» (1962). Всем, кто смотрел эту картину, наверняка запомнился дуэт Александра Ширвиндта и Юрия Белова — они исполнили роли студентов Гнесинки Вадима и Володю, разыгравших Фросю Бурлакову. Конечно, их линия в фильме далеко не главная — картина стала бенефисом в трудной творческой карьере Екатерины Савиновой. Тем не менее, два нахала, которые представились простой сибирской девушке как Станиславский и Немирович-Данченко, стали ярким эпизодом ленты. 
© Одесская киностудия
«Еще раз про любовь» (1968). В этой культовой картине времен «оттепели», снятой режиссером Георгием Натансоном, Ширвиндту вновь досталась роль второго плана. Он сыграл Феликса Топтыгина — физика-неудачника, влюбленного в бортпроводницу Наташу (Татьяна Доронина). Только она полюбит другого — физика Евдокимова (Александр Лазарев). Это тот редкий случай, когда Ширвиндт сыграл драматическую роль человека, совершенно раздавленного и разочарованного в жизни. Картина снята по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» — за четыре года до выхода фильма Анатолий Эфрос поставил по ней спектакль в «Ленкоме», имевший необыкновенный успех.
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«Еще раз про любовь» (1968). В этой культовой картине времен «оттепели», снятой режиссером Георгием Натансоном, Ширвиндту вновь досталась роль второго плана. Он сыграл Феликса Топтыгина — физика-неудачника, влюбленного в бортпроводницу Наташу (Татьяна Доронина). Только она полюбит другого — физика Евдокимова (Александр Лазарев). Это тот редкий случай, когда Ширвиндт сыграл драматическую роль человека, совершенно раздавленного и разочарованного в жизни. Картина снята по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» — за четыре года до выхода фильма Анатолий Эфрос поставил по ней спектакль в «Ленкоме», имевший необыкновенный успех. 
© Мосфильм

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«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1974). На самом деле это не фильм, а легендарный спектакль Московского театра сатиры 1969 года, пятью годами позже отснятый для телевидения. Главную роль в комедии исполнил Андрей Миронов. Графа Альмавиву поначалу играл Валентин Гафт, но после скандала с режиссером он уволился из театра. Тогда на его роль Миронов предложил взять Ширвиндта, который ради этого и перешел в Театр Сатиры. Спектакль шел на сцене Театра сатиры 18 лет — до 1987 года, когда на гастролях в Риге в финальной сцене у Миронова случился инсульт. Он потерял сознание и упал на руки к Ширвиндту. Через два дня актер скончался в больнице.
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«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1974). На самом деле это не фильм, а легендарный спектакль Московского театра сатиры 1969 года, пятью годами позже отснятый для телевидения. Главную роль в комедии исполнил Андрей Миронов. Графа Альмавиву поначалу играл Валентин Гафт, но после скандала с режиссером он уволился из театра. Тогда на его роль Миронов предложил взять Ширвиндта, который ради этого и перешел в Театр Сатиры. Спектакль шел на сцене Театра сатиры 18 лет — до 1987 года, когда на гастролях в Риге в финальной сцене у Миронова случился инсульт. Он потерял сознание и упал на руки к Ширвиндту. Через два дня актер скончался в больнице. 
© Театр сатиры
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). В этой картине Эльдара Рязанова, которая в представлении не нуждается, у Ширвиндта снова эпизодическая роль — которая, тем не менее, и образует сюжет. Ведь именно его Павлик, который раз в год 31 декабря встречается с друзьями в бане, и должен был лететь в Ленинград. А отправили вместо него Женю Лукашина (Андрей Мягков). Ширвиндт дружил с Рязановым много лет и снялся в нескольких его картинах — «Старики-разбойники», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты» и «Привет, дуралеи!» Ширвиндт также снялся в продолжении «Иронии судьбы» 2007 года режиссера Тимура Бекмамбетова.
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«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). В этой картине Эльдара Рязанова, которая в представлении не нуждается, у Ширвиндта снова эпизодическая роль — которая, тем не менее, и образует сюжет. Ведь именно его Павлик, который раз в год 31 декабря встречается с друзьями в бане, и должен был лететь в Ленинград. А отправили вместо него Женю Лукашина (Андрей Мягков). Ширвиндт дружил с Рязановым много лет и снялся в нескольких его картинах — «Старики-разбойники», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты» и «Привет, дуралеи!» Ширвиндт также снялся в продолжении «Иронии судьбы» 2007 года режиссера Тимура Бекмамбетова. 
© Мосфильм
«Двенадцать стульев» (1976). Еще одна эпизодическая, но яркая роль Ширвиндта. В этой картине Марка Захарова, главную роль в которой сыграл Андрей Миронов, он появился в образе одноглазого председателя шахматного клуба в Васюках. Того самого, который обнаружил отсутствие ладьи на доске, что привело к драке и стремительному бегству Бендера и Ипполита Матвеевича от разъяренных шахматистов. Кстати, Ширвиндт пробовался на роль Остапа Бендера у Леонида Гайдая в 1971 году. Но роль тогда в итоге ушла к Арчилу Гомиашвили. А в 1974 году, на юбилейном вечере по случаю 50-летия Театра сатиры, актер все же выступил в роли Бендера — в своей расслабленной вальяжной манере.
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«Двенадцать стульев» (1976). Еще одна эпизодическая, но яркая роль Ширвиндта. В этой картине Марка Захарова, главную роль в которой сыграл Андрей Миронов, он появился в образе одноглазого председателя шахматного клуба в Васюках. Того самого, который обнаружил отсутствие ладьи на доске, что привело к драке и стремительному бегству Бендера и Ипполита Матвеевича от разъяренных шахматистов. Кстати, Ширвиндт пробовался на роль Остапа Бендера у Леонида Гайдая в 1971 году. Но роль тогда в итоге ушла к Арчилу Гомиашвили. А в 1974 году, на юбилейном вечере по случаю 50-летия Театра сатиры, актер все же выступил в роли Бендера — в своей расслабленной вальяжной манере. 
© Мосфильм
«Небесные ласточки» (1976). В этой легкой музыкальной комедии режиссера Леонида Квинихидзе Ширвиндт сыграл одну из главных ролей — майора Альфреда Шато-Жибю, брата настоятельницы монастыря и поклонника примы местного театра. Сюжет — водевильный, и пересказать его коротко невозможно. Место действия — маленький французский городок. Герои — монахиня, которая хочет петь и не желает выходить замуж за военнослужащего, преподаватель пения в монастыре, сочиняющий музыку для театральных представлений, импозантный майор, театральная актриса и другие. Смотреть это кино нужно ради бесподобной игры актеров комедии — Людмилы Гурченко, Андрея Миронова и, разумеется, Ширвиндта.
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«Небесные ласточки» (1976). В этой легкой музыкальной комедии режиссера Леонида Квинихидзе Ширвиндт сыграл одну из главных ролей — майора Альфреда Шато-Жибю, брата настоятельницы монастыря и поклонника примы местного театра. Сюжет — водевильный, и пересказать его коротко невозможно. Место действия — маленький французский городок. Герои — монахиня, которая хочет петь и не желает выходить замуж за военнослужащего, преподаватель пения в монастыре, сочиняющий музыку для театральных представлений, импозантный майор, театральная актриса и другие. Смотреть это кино нужно ради бесподобной игры актеров комедии — Людмилы Гурченко, Андрея Миронова и, разумеется, Ширвиндта. 
© Ленфильм
«Трое в лодке, не считая собаки» (1979). Сюжет этой музыкальной комедии по одноименному роману Джерома К. Джерома известен многим. Три английских джентльмена вместе с фокстерьером по кличке Монморанси отправляются в приятное путешествие на лодке по Темзе. Секрет успеха фильма — скорее всего, в блистательном трио актеров Театра сатиры и близких друзей Андрея Миронова (Джером К. Джером), Александра Ширвиндта (сэр Уильям Самуэль Харрис) и Михаила Державина (Джордж). Натурные съемки фильма проходили в Калининградской области. Актеры проводили много времени, сидя в лодке посреди реки — рассказывают, что именно Ширвиндт придумал подговорить водолазов передавать им на борт коньяк, залитый в грелку. Впрочем, успех пришел к картине не сразу — после премьеры ее раскритиковали за слишком творческую переработку первоисточника, отсутствие драматургии и недостоверное изображение англичан. Но время расставило все по своим местам. Сегодня эта картина — классика советской комедии, а фраза героя Ширвиндта «Все в сад!» стала крылатой.
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«Трое в лодке, не считая собаки» (1979). Сюжет этой музыкальной комедии по одноименному роману Джерома К. Джерома известен многим. Три английских джентльмена вместе с фокстерьером по кличке Монморанси отправляются в приятное путешествие на лодке по Темзе. Секрет успеха фильма — скорее всего, в блистательном трио актеров Театра сатиры и близких друзей Андрея Миронова (Джером К. Джером), Александра Ширвиндта (сэр Уильям Самуэль Харрис) и Михаила Державина (Джордж). Натурные съемки фильма проходили в Калининградской области. Актеры проводили много времени, сидя в лодке посреди реки — рассказывают, что именно Ширвиндт придумал подговорить водолазов передавать им на борт коньяк, залитый в грелку. Впрочем, успех пришел к картине не сразу — после премьеры ее раскритиковали за слишком творческую переработку первоисточника, отсутствие драматургии и недостоверное изображение англичан. Но время расставило все по своим местам. Сегодня эта картина — классика советской комедии, а фраза героя Ширвиндта «Все в сад!» стала крылатой. 
© Ленфильм

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«Вокзал для двоих» (1982). В этой картине Эльдара Рязанова Ширвиндту досталась эпизодическая роль вальяжного ресторанного пианиста Александра Анатольевича (он же Шурик). Сцена с Олегом Басилашвили, в которой пианист великодушно позволяет его герою сыграть на фортепиано «что-нибудь ритмическое» и заработать на ужин, — одна из самых ярких в фильме.
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«Вокзал для двоих» (1982). В этой картине Эльдара Рязанова Ширвиндту досталась эпизодическая роль вальяжного ресторанного пианиста Александра Анатольевича (он же Шурик). Сцена с Олегом Басилашвили, в которой пианист великодушно позволяет его герою сыграть на фортепиано «что-нибудь ритмическое» и заработать на ужин, — одна из самых ярких в фильме. 
© Мосфильм
«Самая обаятельная и привлекательная» (1985). И снова в кадре — роскошный мужчина в исполнении Ширвиндта. На дворе начало «перестройки», «в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения», а героиня Ирины Муравьевой, инженер конструкторского бюро Надя Клюева, не может найти свою любовь. Тогда школьная подруга Сусанна (Татьяна Васильева) берет дело в свои руки — и велит своему мужу в исполнении Ширвиндта изобразить кавалера Нади перед ее коллегами. Встречать Надю персонаж Ширвиндта приезжает на красном автомобиле ВАЗ-2107, который в реальности принадлежал актеру Михаилу Кокшенову — он сыграл одного из коллег героини Муравьевой.
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«Самая обаятельная и привлекательная» (1985). И снова в кадре — роскошный мужчина в исполнении Ширвиндта. На дворе начало «перестройки», «в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения», а героиня Ирины Муравьевой, инженер конструкторского бюро Надя Клюева, не может найти свою любовь. Тогда школьная подруга Сусанна (Татьяна Васильева) берет дело в свои руки — и велит своему мужу в исполнении Ширвиндта изобразить кавалера Нади перед ее коллегами. Встречать Надю персонаж Ширвиндта приезжает на красном автомобиле ВАЗ-2107, который в реальности принадлежал актеру Михаилу Кокшенову — он сыграл одного из коллег героини Муравьевой. 
© Мосфильм
«Миллион в брачной корзине» (1985). Редкий случай — здесь Ширвиндту досталась главная роль. Картина режиссера Всеволода Шиловского снята по пьесе Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Моя профессия — синьор из общества». Актер сыграл Леонидо Папагатто — живущего в бедности жителя Неаполя, который, чтобы прокормить семью, посещает светские мероприятия и изображает «сеньора из общества». Партнерами Ширвиндта по картине стали Софико Чиаурели, Лариса Удовиченко, совсем юная Ольга Кабо, Семен Фарада и Николай Гринько. Фильм был снят всего за 17 дней на Одесской киностудии. Кстати, в нем должен был появиться Зиновий Гердт, отдыхавший в то время в Одессе, но кадр с ним и Ширвиндтом был испорчен. Во время съемок сцены с Гердтом и Ширвиндтом на набережной к ним подбежал актер из массовки и заявил: «Не могли бы вы подвинуться? А то из-за вас меня совсем не видно в кадре!»
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«Миллион в брачной корзине» (1985). Редкий случай — здесь Ширвиндту досталась главная роль. Картина режиссера Всеволода Шиловского снята по пьесе Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Моя профессия — синьор из общества». Актер сыграл Леонидо Папагатто — живущего в бедности жителя Неаполя, который, чтобы прокормить семью, посещает светские мероприятия и изображает «сеньора из общества». Партнерами Ширвиндта по картине стали Софико Чиаурели, Лариса Удовиченко, совсем юная Ольга Кабо, Семен Фарада и Николай Гринько. Фильм был снят всего за 17 дней на Одесской киностудии. Кстати, в нем должен был появиться Зиновий Гердт, отдыхавший в то время в Одессе, но кадр с ним и Ширвиндтом был испорчен. Во время съемок сцены с Гердтом и Ширвиндтом на набережной к ним подбежал актер из массовки и заявил: «Не могли бы вы подвинуться? А то из-за вас меня совсем не видно в кадре!» 
© Одесская киностудия
Александр Ширвиндт, 2013 год
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Александр Ширвиндт, 2013 год 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Александр Ширвиндт после окончания фрагмента спектакля «Где мы?» режиссера Родиона Овчинникова, показанного в раках вручения А. Ширвиндту кинематографической премии «Ника» на сцене театра Сатиры, 2023 год
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Александр Ширвиндт после окончания фрагмента спектакля «Где мы?» режиссера Родиона Овчинникова, показанного в раках вручения А. Ширвиндту кинематографической премии «Ника» на сцене театра Сатиры, 2023 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости

Народный артист России Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец Анатолий Ширвиндт был скрипачом оркестра Большого театра, а мать Раиса Ширвиндт — актрисой, выпускницей Второй студии МХТ и ученицей Владимира Немировича-Данченко.

После окончания школы актер поступил в Театральное училище имени Щукина. Он был одним из лучших фехтовальщиков на курсе и после выпуска остался в училище преподавать фехтование.

В течение 54 лет Ширвиндт проработал в Театре сатиры — сыграл там около 30 ролей и поставил 20 спектаклей. В кино ему редко доставались главные роли, но второстепенные персонажи в его исполнении получались яркими и запоминающимися. Актер стал всеобщим любимцем благодаря юмористическим выступлениям в дуэте с Михаилом Державиным на театральных капустниках и в телепередачах, постановкам в театре и ролям в популярных кинокомедиях.

Когда Ширвиндту было 23 года, он женился на архитекторе Наталье Белоусовой и прожил с ней всю жизнь. У них родился сын Михаил Ширвиндт, ставший известным телеведущим. За несколько месяцев до своего 90-летия — 15 марта 2024 — Александр Ширвиндт скончался.

Актеры
Фото
Наталья Белоусова
Михаил Ширвиндт
Михаил Державин
Александр Ширвиндт