Вернется ли Сергей Барышев в «Тайны следствия»

Сергей Барышев получил широкую известность благодаря роли начальника уголовного розыска Центрального РУВД Владимира Винокурова в сериале «Тайны следствия». Вернется ли актер в 24-м сезоне, что известно о его жизни и творческих планах?

Вернется ли Барышев в «Тайны следствия»

Актер запомнился зрителям в амплуа Винокурова, потому что его герой очаровывал не только харизмой, но и внешностью — высокий брюнет с голубыми глазами и крепкими плечами не оставлял равнодушной ни одну зрительницу. Герой Барышева последний раз появился в 11-м сезоне «Тайн следствия». В 12-м сезоне говорилось, что Винокуров развелся с женой Женей и долгое время ходил сам не свой, а потом получил повышение и стал начальником УСБ.

Причины того, почему Барышев ушел из «Тайн следствия», назывались разные. Например, irma-stream писал, что у него возник конфликт с создателями. Портал сообщал, что в 2004 году на волне успеха Анна Ковальчук, играющая Марию Шевцову, попросила отдельный вагончик-гримерку. Просьбу актрисы удовлетворили.

После этого Барышев тоже попросил об отдельной гримерке, но получил отказ. Как пишет irma-stream, актер пошел ва-банк и пригрозил уходом из проекта, если съемочная группа не пойдет ему навстречу. В итоге Барышева убрали из сериала, а вместо него появился другой актер — Игорь Николаев, играющий Кораблева по сей день.

«Предложений вернуться в сериал не было. С „Тайнами“ у меня связаны исключительно теплые воспоминания. Но, наверное, в одну реку не войдешь дважды», — рассказывал сам Барышев.



Также актер рассказывал, что работа в проекте была напряженной, ему, например, пришлось уйти ради съемок в сериале из театра, совмещать было физически невозможно. По словам актера, сериал начинался с размахом, но позже на многом начали экономить. Кроме того, Барышев подхватил на съемках воспаление легких, еще ему приходись выполнять разные каскадерские трюки, видимо, это тоже было связано с экономией средств.

Актер подчеркивал, что у него нет претензий к сериалу, и считает, что «если и задавать вопросы, то к Минкульту или актерскому профсоюзу».

Как сложилась личная жизнь Барышева

Первый брак актера был студенческим, избранницей Барышева стала фармацевт. В день свадьбы девушка призналась, что не любит жениха, но церемония все равно состоялась.

«В день свадьбы мы поднялись домой, она серьезно сказала: „Я тебя не люблю“. И было понятно, что это правда, а не какой-то порыв. Там стоял холодильник „ЗИЛ“, и меня все это настолько возмутило и вывело из себя, что я ударил по дверце кулаком, сломал руку», — признавался актер в одном из интервью.



Спустя пять лет пара развелась. Барышев рассказал, что расставание было болезненным и мучительным, хотя супруга «жила практически своей жизнью, но, видимо, фасад брака с актером устраивал, перемен не хотела».

Второй супругой артиста стала журналистка Екатерина Корешева. Пара познакомилась в начале 2000-х. Корешева приехала из Германии, чтобы взять интервью у звезды «Тайн следствия». Предложение руки и сердца артист сделал девушке в Париже, венчание состоялось в 2004 году в Санкт-Петербурге.

В студии программы «Звезды сошлись» супруга артиста рассказала, что они однажды чуть не развелись по ее инициативе. Корешева рассказала, что хотела расстаться с Барышевым из-за диагностированной у нее онкологии.

У супругов нет детей, однако вместе они воспитывали сына Екатерины от предыдущего брака. В 2010 году супруга актера потеряла ребенка из-за рецидива рака и специфики лечения онкологии. Трудное испытание сплотило пару — актер заботился о жене и поддерживал ее.

В 2013-м Барышева жестоко избили на улице, когда артист заступился за девушку. У звезды «Тайн следствия» диагностировали сотрясение мозга, многочисленные повреждения, переломы, был задет позвоночник. После инцидента актер восстанавливался полтора года. Ему требовалось дорогостоящее лечение и постоянный уход — супруга смогла обеспечить Барышеву это и помочь встать на ноги.

Где сейчас Сергей Барышев

Барышев в 2022 году был принят в стажерскую группу Вахтанговского театра. Он задействован более чем в 10 спектаклях культурного учреждения. Последний проект направлен на введение темы СВО в сферу современного искусства.

Артист с 2020 года не снимался в кино. Однако в прошлом году вернулся на экраны в десятом сезоне мелодрамы «Я знаю все твои секреты. Ребус для Нины» и детективе «Эффект домино». В феврале 2024 года с Сергеем Барышевым состоялась премьера сериала «Порочная связь» на ТВ. Актерство и работу в своей студии артист совмещает с хобби — делает картины из окурков сигарет.