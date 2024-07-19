Ушел из жизни российский актер Андрей Ксенюк

Андрей Ксенюк родился в Норильске в 1958 году, окончил Красноярское училище искусств в 1981-м. В детстве занимался в драмкружке при клубе "Юность", которым руководил артист Александр Анисимов, и после окончания училища точно знал, где хотел бы работать, - только в театре родного города.

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В некрологе, размещенном сегодня пресс-службой Норильского заполярного театра драмы, отмечено, что Ксенюк застал его труппу "в полном расцвете коллектива эпохи Леонида Белявского" (главреж театра в 1975-1982-м), съездив на гастроли в Ленинград и Вильнюс.

Дебютировал артист в "Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил" - по Льву Толстому. Андрей Ксенюк играл Гитлера в спектакле "Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил" Кима, на его счету - постановки "Сказка Арденнского леса", "Поллианна", "Шут Балакирев" Горина, "Гарольд и Мод", "Квадратура круга", "Два вечера в веселом доме", "Вишневый сад", многие другие - всего более сотни образов.

Причина смерти актера в некрологе не называется.