Мнение об отце: как живет актер Никита Ефремов

Никита Ефремов — востребованный актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, отношениях с отцом и творческих планах?

Какие отношения у Никиты Ефремова с отцом

В августе 2023 года актер заявлял, что в процессе самопознания нет ничего важнее родственных связей. По его словам, именно через родителей человек обретает жизненный опыт.

«Важнее этого вряд ли что-то есть. Через родителей передается опыт жизни — как позитивный, так и негативный. Первые чувства и переживания мы получаем еще внутриутробно», — заявил Ефремов.



В апреле 2024 года актер признался, что не переставал общаться с отцом заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым. При этом Ефремов-младший старается не комментировать скандальное дело родителя.

«По поводу нашего с ним взаимодействия — нет. По поводу его возвращения <...> есть страх и какое-то спокойствие. Такие вот амбивалентные ощущения. Понимаешь, у меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь на уровне души, наверное, то есть это не про быт. <...> Конечно, это моя семья. И в первую очередь у меня очень много любви и печали из-за этой истории», — признавался актер в интервью на YouTube-канале Влада Аганова.



Артист не стал раскрывать подробности относительно возможного выхода отца по УДО. Ефремов-младший подчеркнул, что не является юристом, поэтому не может комментировать подобные вещи.

Также актер никогда не говорил свое мнение об СВО.

Где сейчас Никита Ефремов

В феврале 2024 года фильм «Мальвина», в котором Ефремов играл вместе с оскандалившейся из-за «голой» вечеринки Анастасией Ивлеевой оказался под угрозой. Выход вдохновляющей комедии с яркими персонажами и неожиданными поворотами сюжета отложили на неопределенный срок.

За плечами актера больше 50 работ в кино. В 2024 году вышли такие ленты с участием Ефремова, как «Вы меня видели?», «Морозко», «Первый класс». Сейчас на этапе производства находятся еще несколько картин, в которых сыграл актер. Речь идет о лентах «Хроники русской революции», «Реплика», «Между нами химия», «Дорогая, я больше не перезвоню» и «Стальное сердце».

Ради роли Соловья-Разбойника в последнем фильме Ефремов экстренно похудел. По словам актера, на то, чтобы сбросить вес, ему дали месяц.

«Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме. Но все получилось», — рассказал Ефремов.



Коллеги положительно отзываются о работе с актером. Например, звезда «Майора Грома» Александр Сетейкин сказал, что в восторге от Ефремова во всех смыслах.

«Мне очень нравится, как работает Никита Ефремов. Я в восторге от него и как от актера, и как от человека. Я хочу быть таким же крутым актером. Когда я был с ним в кадре, смотрел за его игрой и так восхищался, что забывал все свои слова», — рассказывал в интервью «Газета.Ru».



Что известно о личной жизни Никиты Ефремова

У Ефремова есть возлюбленная. В августе прошлого года он перестал скрывать свою новую избранницу. Пара появилась на церемонии открытия кинофестиваля в Калининграде. Позже артист опубликовал в соцсетях совместные фото с художницей Ольгой Шурыгиной, назвав ее «любимой».

В недавнем интервью Ефремов признался, что боится стать отцом из-за своей «интересной» семьи. По словам актера, он хочет детей, но его останавливают многие факторы.