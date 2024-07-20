Как живет Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова успешно совмещает обязанности актрисы с амплуа матери и жены. Каковы последние новости о звезде «Папиных дочек», где она сейчас играет и как складывается личная жизнь артистки?

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Чем удивит новый сезон сериала «Папины дочки»

В продолжении сериала Арзамасова вернулась к роли Галины Сергеевны. Из девочки-зубрилы ее героиня превратилась в успешную бизнес-леди. В третьем сезоне сериала «Папины дочки. Новые» создатели решили подарить Галине Сергеевне бурную любовную линию сразу с тремя кавалерами.

Известно, что на съемочную площадку вернулся Михаил Казаков, сыгравший Полежайкина. Сначала мало кто верил, что актер вновь появится в «Папиных дочках», поскольку несколько лет назад он получил серьезные травмы и едва не остался инвалидом.

Долгое время Арзамасова и Казаков изображали на экране пару. Артистка не стала скрывать радость от встречи на съемочной площадке и даже делилась трогательным видео с коллегой в своих соцсетях.

Еще одним участником любовной линии станет супруг Арзамасовой, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Он сыграл давнего клиента Галины Сергеевны.

Как сложилась личная жизнь Лизы Арзамасовой

Арзамасова и Авербух впервые стали родителями летом 2021 года. У пары родился сын Лев. В беседе с журналистами фигурист рассказывал, что на свет появился «настоящий богатырь» — мальчик родился весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра.

Через несколько месяцев после появления сына Арзамасова намекала, что не против рождения еще одного ребенка. О второй беременности актрисы стало известно в апреле 2024 года.

Авербух в интервью на YouTube-шоу фигуристки Евгении Медведевой сообщил, что пол будущего малыша остается тайной. При этом фигурист не стал скрывать, что был бы рад появлению на свет дочери.

«Я просто хочу, чтобы все прошло хорошо, чтобы родился здоровый малыш. Но, конечно, я был бы рад девочке, хотя у меня нет опыта воспитания дочери», — сказал Авербух.



Фигурист также отметил, что его чувства к супруге искренние и крепкие, несмотря на возрастную разницу между ними — актриса младше избранника на 22 года. Авербух выразил уверенность, что вместе с женой справится с воспитанием двух детей. Пара с нетерпением ждет, когда узнает пол будущего малыша.

Арзамасова говорила, что у нее сложились прекрасные отношения со свекровью. По словам актрисы, мать Авербуха относится к ней как к родной дочери и помогает растить ребенка.

Какие отношения у Арзамасовой и Газманова

СМИ и пользователи Сети неоднократно высказывали предположения о романтических отношениях Родиона Газманова и Елизаветы Арзамасовой, о чем писала «Экспресс-Газета». Знаменитости уже много лет совместно занимаются благотворительностью. В частности, Арзамасова и Газманов дают концерты в домах престарелых, а также являются попечителями известного фонда помощи.

Новым поводом для подозрений стало то, что музыкант снял актрису в своем клипе на песню «Полюса». Артист признавался, что видел в роли героини только Арзамасову.

Газманов-младший неоднократно опровергал слухи о романтических отношениях с актрисой. Музыкант подчеркивал, что его связывает с Арзамасовой только дружба.

«Бесконечно люблю Лизу. Она такой человек, который вызывает влюбленность у всех, кто с ней каким-то образом соприкасается. Мы с ней очень хорошие друзья, у нас прекрасные отношения, мы многим делимся и поддерживаем друг друга в любые моменты», — заверил Газманов на передаче «Судьба человека».



Однако слухи не утихают, поскольку знаменитости часто появляются в компании друг друга на светских мероприятиях. Например, в апреле на вечеринке по случаю открытия ММКФ Арзамасова развлекалась без супруга и провела вечер за беседой с Газмановым.