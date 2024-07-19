Где сейчас актер Сергей Перегудов

Сергей Перегудов присоединился к звездному касту сериала «Тайны следствия» относительно недавно, однако уже стал любимцем зрителей. Что известно о герое актера в новом сезоне и личной жизни артиста?

О чем будет новый сезон сериала «Тайны следствия»

Перегудов в новых сериях вернется к роли журналиста Васнецова, ухаживающего за следователем Марией Швецовой (Анна Ковальчук). В 24-м сезоне герой актера решится сделать предложение своей возлюбленной.

Судя по опубликованным кадрам, Швецова согласится — на пальце героини поклонники сериала успели рассмотреть кольцо. Кроме того, Васнецов будет настаивать на совместном переезде в новую квартиру, которую он успел обставить.

Где сейчас Сергей Перегудов

Перегудов активно занимается творческой деятельностью. Помимо «Тайн следствия», Перегудов задействован в лентах «Дама с собачкой», «Большая вода» и «Загадка на двоих». При этом актер признавался, что не любит играть в долгих сериалах в жанре мелодрамы.

«Я ведь не в каждом фильме соглашаюсь сниматься. „Стрелялки“ — совсем не мое, так же как и „мыло“ серий на сто. Зачем участвовать в бессмыслице? Ведь потом нечего будет сказать в достойном продукте. Кроме того, времени и сил не очень много», — говорил Перегудов.



Кроме того, актер играет в театре. Сейчас он задействован в спектаклях «Карамазовы», «Близость», «Академия смеха», «Мертвые души», «Город. Женитьба. Гоголь», «Сотворившая чудо», «Все мы прекрасные люди», «Дядя Ваня», «Евгений Онегин. Страницы романа», «Ревизор», «Графиня де Ла Фер» и других.

«Если бы кино пришло в мою жизнь раньше театра, вряд ли мне захотелось бы променять такое щедрое и легковесное ремесло, которое не требует таких затрат, как театр, — временных, душевных, физических... И особых меркантильных выгод (не говорим про антрепризы или отдельных артистов), кто бы что ни говорил, работа в театре не приносит. Тем не менее, несмотря на все эти странности, театры продолжают существовать, а актеры сохраняют преданность им. Стало быть, театр жив. И держится он именно на преданности служащих ему», — объяснял Перегудов в одном из интервью.



Помимо творчества, артист занимается благотворительностью. Перегудов — попечитель двух благотворительных фондов «Подари мне крылья» и «Вера и Надежда», которые помогают детям в трудных жизненных ситуациях.

«Приехать в детский дом на полтора часа, показать мастер-класс, попеть с ребятишками песни. Вы не представляете, как они вдохновляются! У них появляется мотивация в жизни. И это дорогого стоит. То есть в тот момент ты понимаешь: для тебя это часть твоей профессии, ты каждый вечер выходишь на сцену. А для него это воздух. А главное, это так легко, так просто. Это вообще тебе не составляет труда. Не надо учить текст, не надо стараться репетировать месяц. Просто приди и отдай свой кусочек времени. Вот поэтому мне это дорого и важно», — подчеркивал актер в беседе с RG.RU.



Как сложилась личная жизнь Сергея Перегудова

У Перегудова был роман с Ковальчук. Отношения с коллегой по сериалу «Тайны следствия» были настолько серьезными, что пара хотела официально пожениться. Однако актеры приняли решение расстаться. Перегудов рассказывал, что причиной разрыва стало расхождение во взглядах на жизнь. После расставания Перегудов и Ковальчук смогли сохранить дружеские отношения.

В 2021 году актер женился на Валентине Карюкиной. Его супруга не имеет отношения к кино. В 2022 году у пары родился сын Матвей.