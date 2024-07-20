Евгений Миронов рассказал, почему отказался от съемок во Франции

Накануне открытия фестиваля-путешествия "Достоевский" его художественный руководитель Евгений Миронов дал большое интервью "Российской газете". В частности, разговор шел о роли Федора Михайловича в карьере самого актера. Миронов рассказал, что однажды встал перед непростым выбором - съемки в кино во Франции или же работа в спектакле "Карамазов и ад" в театре "Современник".

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"Мне позвонил Валерий Владимирович Фокин с предложением сыграть Ивана Карамазова, а я в то время готовился к съемкам во французской картине, - вспоминает Миронов. - Я ночь провел в мучительных раздумьях, а наутро уже летел в Москву, чтобы приступить к репетициям в театре "Современник".



Актер признался, что выбрал роль в театре не только из любви к Достоевскому - это была возможность резко сменить свое артистическое амплуа.

"Актерская судьба очень сильно зависит от того, как тебя воспринимает режиссер. Помня об этом, я всю жизнь стараюсь уходить от одного амплуа. И в случае с Фокиным мне было ясно, что Алешу Карамазова во мне может увидеть каждый, а вот Ивана - только Валерий Владимирович", - рассказал Евгений Миронов.



К слову, роль в постановке Фокина "Карамазов и ад" стала для артиста настоящим вызовом:

"Фокин так выстроил постановку, что большую часть времени я молчал, а в какой-то момент взрывался монологом Ивана, в котором он высказывал свое отношение к богу. Существовать на сцене в течение полутора часов в молчаливом состоянии было для меня сложнейшим экспериментом. Я долго мучился, у меня ничего не получалось, я впадал в депрессию и считал, что я просто бездарный артист, Фокин ошибся, когда пригласил меня на эту роль. А в итоге вот эта плотность существования открыла во мне как в артисте такие удивительные ресурсы, которые я потом использовал в других работах".



Актерская судьба Евгения Миронова неразрывно связана с творчеством Федора Михайловича, и вот теперь новый проект - фестиваль-путешествие "Достоевский" в Зарайске. Два дня спектаклей, в том числе премьерных, красочных шествий, встреч с популярными актерами, писателями, журналистами…