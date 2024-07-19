Элвис Пресли, известный как "Король рок-н-ролла", помимо своей музыкальной карьеры, также снялся во многих художественных фильмах. Его кинокарьера началась в 1956 году.

Первым фильмом с участием Пресли стала картина "Люби меня нежно" (1956), где он сыграл второстепенную роль. Успех этого фильма привел к главной роли в "Любить тебя" (1957).

В течение своей актерской карьеры Элвис снялся в 31 художественном фильме и двух документальных концертных фильмах.

Большинство фильмов с участием Пресли были музыкальными комедиями, где он исполнял песни, ставшие хитами. Однако были и драматические роли, например, в фильмах "Дикарь" (1961) и "Пылающая звезда" (1960).

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Последним художественным фильмом Элвиса стал "Смена привычки" (1969), после чего он сосредоточился на концертной деятельности и записи музыки.