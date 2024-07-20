Дафни Кин вернулась к роли Х-23 в «Дэдпуле 3» благодаря вранью Эндрю Гарфилда

19 июля кинокомпания Marvel опубликовала финальный трейлер «Дэдпула 3». В ролике появилась актриса Дафни Кин в роли Х-23 из картины «Логан» 2017 года. В связи с этим Кин пообщалась с журналистами издания Entertainment Weekly.

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В ходе разговора она призналась, что на возвращение к роли Х-23 её вдохновил Эндрю Гарфилд, который снова сыграл Человека-паука спустя семь лет.

Я была немного напугана и подумала: «Я забыла, как её играть. Она больше не часть меня». Но как только мы приступили к работе, у меня действительно возникло ощущение, будто мы снова снимаемся в «Логане». Как будто и восьми лет не прошло. Как я смогла сохранить это в тайне? Спасибо Эндрю Гарфилду.

Премьера картины «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России состоится 29 июля.