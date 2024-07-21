Как изменилась жизнь Алека Болдуина после того, как он случайно застрелил человека

Со стороны может показаться, что актеру Алеку Болдуину все в жизни досталось легко. Актерскую профессию он не выбирал и голливудской звездой стал практически случайно. Будучи студентом факультета политологии, он просто захотел немного подзаработать в качестве статиста в телесериале, а на него и обратили внимание продюсеры. С тех пор Болдуин постоянно снимается и завоевывает престижные награды, среди которых — пять премий Гильдии киноактеров, три «Золотых глобуса» и две «Эмми». Да и в личной жизни у Болдуина все отлично: он заботливый муж, отец семерых детей и новоиспеченный дед. Однако за кадром красивой жизни остались алкогольная и наркотическая зависимости актера, экстремальные карьерные взлеты и падения и больше напоминающий стихийное бедствие первый брак. А из-за рокового инцидента, произошедшего в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина», его будущее на протяжении трех лет было весьма туманным. В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как живет Алек Болдуин, после того как случайно застрелил человека, и чем закончился резонансный судебный процесс по его делу.

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Роковой выстрел

22 октября 2021 года все СМИ мира облетели кадры, на которых рыдающий Алек Болдуин одиноко стоит на фоне пустынного ландшафта и звонит адвокату. Фотографии сопровождались поистине шокирующей новостью. Офис шерифа города Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, Галину Хатчинс и режиссера и продюсера проекта Джоэла Соусу. Хатчинс на вертолете доставили в больницу Университета Нью-Мексико, где она вскоре скончалась от полученных ранений. Соуса же отделался легким испугом: ему осколками повредило ключицу. Болдуин и другие члены съемочной группы не пострадали.

Револьвер, использованный в качестве реквизита, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако, когда Болдуин нажал на курок, из него вылетела боевая пуля, осколки которой и попали в двух человек, находившихся рядом друг с другом за камерой.

После известия о смерти Хатчинс продюсеры фильма тут же выступили с официальным заявлением:

«Вся съемочная группа потрясена этой трагедией. Мы приносим соболезнования семье и близким Галины. Все, кто занят на съемках картины, смогут получить психологическую помощь специалиста, пока мы пытаемся пережить эти ужасные события».



Сам актер добровольно явился на допрос в полицию, на котором назвал инцидент трагической случайностью. Во время интервью журналистам он подчеркнул, что оружие выстрелило самопроизвольно, а ответственность за случившееся лежит на членах съемочной группы, которые должны были отвечать за безопасность на площадке.

«Я не нажимал на курок. Кто-то вставил в пистолет боевые патроны, боевые патроны, которых не должно было быть в помещении. Кто-то несет ответственность за случившееся, и я не могу сказать, кто это, но это не я», — Алек Болдуин.



Однако по итогам расследования прокуратура обвинила Болдуина в непредумышленном убийстве. После этого над актером нависла реальная угроза тюрьмы.

«Если бы медики приехали на полчаса позже, я бы умер»

Впервые жизнь проверила Болдуина на прочность еще в середине 1980-х годов. К тому моменту он, дипломированный политолог, переехал в Нью-Йорк, где постигал азы актерского мастерства в академии Ли Страсберга и выступал в бродвейских постановках. Дебютными работами Болдуина стали спектакли «Прелюдия поцелуя» и «Большие деньги» — именно они принесли ему известность и первую престижную театральную награду. Тогда же его утвердили на одну из главных ролей в популярное в те годы телешоу «Доктора».

Большим дебютом актера в кино стала военная драма «Сладкая месть», затем последовали ленты «Любовь в бегах», «Серая униформа» и «Безумие улиц». Однако вместе с солидными гонорарами, громкими проектами и популярностью в жизни Болдуина появились и наркотики.

«Я попал в клинику с передозировкой. Тогда мне повезло: меня откачали. Врач, когда пришел ко мне, сказал, что, если бы медики приехали на полчаса позже, я бы умер. От этих слов вся жизнь за секунду пронеслась у меня в голове. Это было очень сложное время. Я до сих пор не понимаю, как его пережил», — Алек Болдуин.



Актер твердо решил завязать и в 1985 году отправился на лечение в реабилитационную клинику. После выхода из рехаба и случился стремительный взлет его карьеры. Настоящая слава пришла к актеру после премьеры картин «Битлджюс», «Замужем за мафией», «Деловая женщина» и «Майами блюз», а в 1990 году начались съемки фильма «Привычка жениться», где он встретил Ким Бейсингер.

Любовь на грани безумия

На момент знакомства Болдуину было 32 года, а Бейсингер — 37, но разница в возрасте не имела никакого значения. Актер, по его словам, влюбился с первого взгляда и сделал все возможное, чтобы покорить сердце Бейсингер. Их отношения разворачивались на глазах у вездесущих папарацци и больше напоминали стихийное бедствие. Они постоянно опаздывали на съемки, импульсивно выясняли отношения и то и дело срывали график, чтобы уединиться в ближайшем отеле.

Более того, ранее известный своей пунктуальностью и сдержанностью, Болдуин внезапно стал таким же импульсивным, как и его возлюбленная. В течение двух лет он выплатил все долги Бейсингер, исполнял все ее прихоти и заваливал подарками и цветами, лишь бы она согласилась выйти за него замуж.

В 1993 году актеры наконец поженились, а спустя пару лет родилась их единственная дочь Айрленд.

Бейсингер к тому моменту исполнился 41 год, и беременность далась ей очень непросто, что вылилось в постоянные истерики. Новорожденная дочь стала для актрисы центром вселенной: она с головой ушла в материнство и перестала следить за собой и уделять внимание мужу. Болдуин же очень беспокоился за жену. В попытках оградить семью от нежелательного внимания он однажды даже ударил журналиста и разбил его камеру. Дело дошло до суда, но актера оправдали.

Впрочем, сильные чувства не помогли звездам сохранить брак — уж слишком разными они были. Болдуин любил выпить, повеселиться и был завсегдатаем вечеринок. Бейсингер же, от природы склонная к меланхолии и депрессиям, старалась избегать светских мероприятий. Почти каждый день супругов проходил в атмосфере беспочвенных обвинений. Борьба противоположностей продолжалась больше девяти лет и закончилась в 2002 году скандальным разводом.

Расставались актеры долго, драматично и на глазах у всей Америки — слишком разрушительной для обоих оказалась их любовь.

«Влюбляешься в плохишей и потом осознаешь, что перепутала реальность с фантазией», — в сердцах комментировала развод Бейсингер.



Болдуин же сожалел, что не заключил брачный договор.

«Моя бывшая жена была из тех, с кем я даже представить не мог развод. Все мои консультанты говорили мне заключить брачный договор, но я думал, что это навсегда, и отверг их совет. Я был очень наивным», — заявил он в 2003 году.



Однако главной причиной споров между бывшими супругами стали не деньги и имущество, а право опеки над дочерью. Бейсингер, чтобы больнее ударить Болдуина, требовала запретить ему видеться с Айрленд, он же не мог представить, как будет жить без семьи. Актер признавался, что несколько раз задумывался о самоубийстве, пока ждал решения суда о том, сможет ли он видеться с дочерью. В итоге Болдуин снова начал искать спасение в запрещенных веществах и алкоголе.

«Я сидел на наркотиках, пил, снимался в паршивом, глупом кино, превратил свой брак в поле боя, за годы развода постарел на все двадцать лет. Это был ужасно болезненный период, я стоял на краю пропасти», — Алек Болдуин.



Счастье со второй попытки

Жизнь Болдуина стремительно катилась по наклонной. Он пил, употреблял наркотики и заводил необременительные романы с голливудскими красавицами. После болезненного развода жениться актер зарекся, потому заканчивал отношения, не дожидаясь, когда его очередная избранница заговорит о браке и детях. Все изменилось в 2011 году, когда он случайно познакомился с инструктором по йоге Хилларией Томас.

Молодая женщина сама подошла к на тот момент 54-летнему Болдуину в ресторане, представилась и призналась, что очень любит фильмы и спектакли с его участием. Он же в ответ внезапно для самого себя пригласил ее на свидание. А затем, как позднее со смехом вспоминала Томас, шесть недель подряд Болдуин просто пожимал ей руку и не целовал при встрече.

«Я влюбился, и с этого начался мой самый странный и самый прекрасный сон. В каком-то смысле для меня это второй шанс», — Алек Болдуин.



Болдуин и Томас поженились в 2012 году, а спустя год на свет появился их первенец — дочь Кармен, потом один за другим родились сыновья Рафаэль, Леонардо и Ромео. Однако когда пара задумалась о пятом ребенке, то неожиданно столкнулась с трудностями. У Томас случился выкидыш, причем на достаточно большом сроке, затем второй. В дополнение к этому дочь Болдуина от брака с Ким Бейсингер попала в реабилитационную клинику, и актеру пришлось приложить немало сил, чтобы замять эту историю. Вновь стали родителями Болдуины лишь в 2020 году — в сентябре у них родился сын Эдуардо, а еще через пять месяцев благодаря суррогатной матери появилась на свет дочь Мария.

«Мы с женой похожи на коллекционеров. Только коллекционируем собственных детей. Я немного переживаю из-за того, что мы любим их слишком сильно. Они у нас зацелованные до невозможности», — Алек Болдуин.



Выкидыши стали сильным ударом для супругов, однако в этот раз Болдуин не стал топить горе в алкоголе и не ударился в загул. Вредным привычкам он предпочел работу, в результате чего его карьера после застоя вновь пошла в гору.

Второй брак и дети вообще сильно изменили актера, он даже после многих лет разногласий помирился с Ким Бейсингер. В 2013 году в интервью он и вовсе отозвался о бывшей жене как об «одной из самых красивых женщин, которые когда-либо жили» и отметил, что «даже развод не изменил его мнение на этот счет».

Без вины виноватый

В 2021 году, перед началом работы над фильмом «Ржавчина», все в жизни Болдуина было стабильно. Он блистал на бродвейской сцене и много снимался в кино, писал сценарии, начал реализовывать себя в качестве продюсера и режиссера и был абсолютно счастлив в личной жизни. Но после рокового выстрела на съемках все изменилось.

Еще до окончания расследования и предъявления обвинений в прессе и социальных сетях Болдуина начали называть убийцей. От актера требовали немедленно признать вину. Он очень тяжело переживал случившееся, потому что считал Хатчинс своим другом и лично пригласил ее в этот проект. В интервью журналистам он признавался, что держал револьвер и направил его прямо в объектив камеры, то есть фактически в лицо оператора, но на этом, по его словам, настаивала сама Хатчинс.

«Огромное количество людей говорили мне: «Ты идиот, ты не должен направлять ни на кого оружие». Да, если только тебе не сказано, что оно не заряжено! И режиссер по трюкам, который проводит инструктаж, уверяла меня, что оружие не было заряжено, а оно было», — Алек Болдуин.



Также Болдуин утверждал: оружие выстрелило самопроизвольно, а как на площадке оказались боевые патроны, он не знает. Актер говорил, что считает это случайностью.

В ходе следствия полицейские проверили все имеющиеся у реквизиторов 500 патронов и обнаружили среди них как холостые, так и боевые. Объяснить причину их появления на площадке ответственная за оружие Ханна Гутьеррес-Рид не смогла.

Также выяснилось, что с безопасностью на съемках «Ржавчины» изначально были проблемы. Так, согласно правилам Гильдии киноактеров США, на производстве фильмов с огнестрельным оружием обязательно должен присутствовать эксперт, в обязанности которого входит проверка между дублями типа используемых патронов. Но продюсеры «Ржавчины» это требование проигнорировали. Проверку оружия доверили помощнику режиссера Дэвиду Холлсу и его 24-летней ассистентке Ханне Гутьеррес-Рид, которая до этого работала на съемках подобных проектов всего один раз.

Кроме того, чтобы уложиться в небольшой бюджет фильма, продюсеры постоянно старалась ускорить съемки, из-за чего подготовка некоторых сцен проводилась в спешке. В результате до трагедии на площадке уже дважды случайно стреляли холостыми патронами.

По окончании следствия 1 февраля 2023 года прокуратура выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве не только Гутьеррес-Рид и Холлсу, но и лично Болдуину. Основанием для этого послужили признания актера в прессе, что он для выбора лучшего ракурса съемки направил на Хатчинс пистолет, что по американским законам запрещено, даже если оружие не заряжено.

Делами всех возможных виновников случившегося занялась окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис. Попытки актера спасти свою репутацию и снять с себя часть вины показались ей циничными, поэтому она взялась за дело со всем рвением. С учетом заключения ФБР, что револьвер не мог выстрелить самопроизвольно, как утверждал Болдуин, в успешном исходе дела сторона обвинения не сомневалась.

«Актер не может оставаться безнаказанным просто потому, что он актер. Мы в Нью-Мексико считаем, что перед законом все равны», — Мэри Кармак-Альтвис, прокурор.



Болдуин на протяжении всего расследования продолжал настаивать на своей невиновности. От сделки с признанием вины в обмен на возможность избежать тюремного заключения он отказался, а его дело в суде развалилось из-за невнимательности Кармак-Альтвис. В конце апреля 2023 года ей пришлось отозвать свое обвинительное заключение. Дело было направлено на повторное расследование, чтобы решить, выдвигать ли обвинение против актера еще раз.

Примерно в это же время у Болдуина родился седьмой ребенок, а съемки «Ржавчины» возобновились и через несколько недель завершились. Также стало известно, что муж Галины Хатчинс получил от киностудии компенсацию за гибель супруги, сумма которой не разглашалась, но описывалась журналистами как многомиллионная. Также мужчина стал одним из исполнительных продюсеров вестерна.

Расследование буксовало, и по прошествии более чем трех лет с момента трагедии стало казаться, что новые обвинения Болдуину уже вряд ли будут предъявлены. Однако новый прокурор Кэри Морриси все же сделала это в январе 2024 года.

Процесс начался 10 июля, но спустя всего три дня судья Мэри Марлоу Соммер сняла с актера все обвинения, распустила присяжных и закрыла дело. Поводом для этого послужили процессуальные нарушения. Выяснилось, что прокуратура намеренно скрыла от стороны защиты вещественные доказательства, которые могли подтвердить невиновность Болдуина.

«Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным. Суд не в силах исправить эту ошибку государства, а по закону Алек Болдуин не может быть дважды осужден за одно преступление», — объявила судья.



После оглашения этого постановления Болдуин расплакался, обнял жену и, поблагодарив адвокатов, быстро покинул здание суда. Задерживаться для разговора с журналистами он не стал.

Эксперты же назвали историю с сокрытием улик «катастрофой для судебной системы Нью-Мексико, особенно учитывая, сколько бюджетных средств ушло на расследование».

Более $150 тыс. бюджетных средств было потрачено прокуратурой штата Нью-Мексико на дело против Алека Болдуина, при этом никаких значимых результатов достигнуто не было. Журналисты выяснили, что часть этих денег ушла не на само расследование, а на огласку дела в прессе.

Реальный срок за непредумышленное убийство получила лишь Ханна Гутьеррес-Рид. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы (такое же наказание грозило и Болдуину) за то, что она пренебрегла проверкой оружия, из-за чего в револьвере оказалось шесть боевых, а не холостых патронов. Помощник режиссера Дэвид Холлс, передавший актеру заряженный пистолет, получил полгода условно, потому что согласился на сделку со следствием. Сам же Болдуин наконец может жить спокойно и продолжать сниматься в кино и играть в театре — судья закрыла дело против него без права возобновления.