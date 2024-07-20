Умер актер Виталий Каракорский

Ушел из жизни Виталий Каракорский, актер, сценарист и публицист.

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Каракорский родился 2 января 1958 года в Бобруйске. После окончания средней школы уехал учиться в Литву, где поступил в Шяуляйский педагогический университет, а затем - в Вильнюсский. Вернувшись в Беларусь, учился в БГУ, работал в бобруйском Драматическом театре.

С 1990-го жил в Вильнюсе. Работал на литовском радио и телевидении. Снялся в сериале "Поросль", телефильме "Вегетарианец", был соавтором сценария ленты "Дерево жизни" и ряда других документальных проектов.

Об уходе артиста сообщил его сын.