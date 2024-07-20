Звезда сериала «Слово пацана» обратился к фанатам с пугающим заявлением

В последнее время актеры культового «Слова пацана» дают журналистам немало инфоповодов — увы, почти всегда негативных. Сначала испытания медными трубами не выдержал Никита Кологривый. Затем на обратную сторону славы пожаловалась супруга Рузиля Минекаева. А теперь с неприятными последствиями популярности пришлось столкнуться еще одной звезде сериала — Ярославу Могильникову.

© кадр из фильма

Накануне 16-летний исполнитель роли Ералаша опубликовал в своем телеграм-канале душераздирающий пост, который прозвучал как крик о помощи. В нем юноша признался, что очень устал морально и физически и чувствует «нереальное выгорание».

"Меня все бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность. Все, что мне хочется каждую секунду, — это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моем мозге каждую миллисекунду будет безостановочный поток мыслей. Мне очень нужен отдых. К сожалению, в связи с плотным графиком это сделать практически нереально. Я просто понимаю, что таким образом я убиваю себя, но я не понимаю, что мне делать уже. Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать. Спасибо, что выслушали, друзья, берегите себя. Люблю вас". Ярослав Могильников



Фолловеры с пониманием отреагировали на слова кумира и призвали его не опускать руки и взять отпуск. «Ярик, так нельзя... Надо обязательно отдых. Смена обстановки. Побыть наедине с собой. Береги себя!», «Держись, пожалуйста, все хорошо будет», «Ярик, мы с тобой, не переживай!!!», «Скорее восстанавливайся. Мы все тебя любим», — написали юзеры.

Ярослав не остался в долгу и поблагодарил фанатов за отклик.

«Читаю сейчас комментарии, а также сообщения от родных и друзей, посты в пабликах, хочу сказать вам спасибо большое за поддержку. Мне это правда придает силы», — отметил он в своем телеграм-канале.



Ранее стало известно, что еще одна звезда «Слова пацана» разводится с женой. О ком идет речь, читайте здесь.