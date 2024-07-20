Пост о Путине, злоба и бессилие: как сейчас живет актер Александр Устюгов

Звезда сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов критиковал проведение спецоперации, после чего исчез из поля зрения СМИ. Как сейчас живет актер, что известно о его личной жизни?

Где сейчас Александр Устюгов

Актер продолжает творческую деятельность. В 2024 году состоялась премьера картины «Зло», в которой Устюгов сыграл главную роль. Он воплотил на экране образ заместителя заведующего отделом ЦК КПСС Владислава Шорина.

Сейчас на этапе производства находятся еще несколько работ с участием Устюгова. Речь идет о лентах «Столыпин», «Спасение капитана Максимова», «Последний богатырь. Наследие», «Первый номер», «Огненный мальчик», «Любовь Советского Союза», «Изгои», «Законник», «Догги» и «Витязи».

«Сейчас у нас с режиссурой просто тотальная беда, в нее идут все кому не лень. И встретить режиссера толкового — большая удача, потому что во всей этой телевизионной продукции мы сегодня вырастили огромное количество людей, которые на площадке ничего не решают. Настал век продюсерского кино, а не режиссерского, как это было когда-то», — говорил актер в одном из интервью.



У актера также есть группа Ekibastuz. В ближайшее время у коллектива запланировано два сольных концерта и выступление на фестивале.

Как сложилась личная жизнь Александра Устюгова

С 2005 по 2015 год Александр Устюгов был женат на актрисе Янине Соколовской. Они вместе учились в театральном училище и снимались в сериале «Ментовские войны». В браке родилась дочь Евгения. По словам артиста, наследница решила идти по стопам родителей и учиться на актрису.

«Она идет по нашим с мамой стопам. Тут все предрешено. Ей нравится ездить на гастроли. Они сейчас с детским коллективом выезжают на какие-то конкурсы, и ей доставляет неимоверное удовольствие покорение других пространств», — рассказывал Устюгов в интервью WomanHit.



Второй женой Устюгова была актриса Анна Озар. Пара сыграла тайную свадьбу, а медовый месяц провела в Париже. Этот брак тоже распался.

СМИ сообщали, что Устюгов встречается с директором его музыкальной группы Марией Прохоровой. Сейчас актер не распространяется о своей личной жизни. В одном из интервью актер размыто ответил на вопрос, собирается ли он вновь жениться.

«Вообще-то, на эти вопросы стараюсь не отвечать. Или отвечать размыто, максимально не подпуская к своей личной жизни. Поклонницы и так слишком рьяно проявляют свое внимание: следят за мной, куда поехал, с кем. Это я им оставляю как пищу для ума и развития методов дедукции. А сам никогда открыто про это не говорю», — заявил Устюгов.



Что Устюгов говорил об СВО

В социальных сетях Устюгов не поддержал российскую спецоперацию на Украине. Однажды он написал: «Это не моя война». Спустя время артист также осудил задержания на митингах против СВО в Санкт-Петербурге и Москве.

Устюгов также публиковал у себя в соцсетях пост российского журналиста Николая Солодникова, обвинившего президента России Владимира Путина в развязывании конфликта на Украине. Тогда актер отметил, что сам не написал бы об этом лучше. В своих постах звезда «Ментовских войн» делился с пользователями Сети переполняющей его злобой и бессилием от происходящего в России.

В мае 2023 года Regnum сообщил, что Устюгова отстранили от ведения концерта 9 мая в Екатеринбурге. Официально актер не смог принять участие в мероприятии «по техническим причинам».