Слова о войне, съемки, мнение об Украине: как живет актер Денис Рожков
Актер Денис Рожков сейчас снимается в 4-м сезоне сериала «Чужой район» и недавно дал интервью о работе над лентой после перерыва. Как сейчас живет артист, что известно о его личной жизни и творческих планах?
Что известно о 4-м сезоне сериала «Чужой район»
28 мая телеканал НТВ объявил о старте съемок 4-го сезона детективного сериала «Чужой район». С момента премьеры последнего эпизода ленты прошло 10 лет.
В центре истории сотрудник уголовного розыска Санкт-Петербурга майор Андрей Фролов, которого играет Рожков. Его героя перевели в участковые отдаленного и непростого городского района Красный Молот.
«Знаете, мы начали сниматься, и такое ощущение, что этих десяти лет не было абсолютно. Кто-то немного поседел, кто-то чуть постарел, но больше ничего не изменилось. Но вообще это моя любимая роль, я очень люблю и ценю своего героя Андрея Фролова. Из всех сериалов, где я когда-либо снимался, мне больше всего нравится „Чужой район“», — рассказал Рожков в интервью TVMag.
По словам актера, события 4-го сезона будут разворачиваться спустя 10 лет. Рожков рассказал, что у героев изменились личные обстоятельства и даже появились дети.
«Наш сериал „Чужой район“ вообще не про полицию. Он про людей. Про вот этот интересный забавный район, в котором время остановилось лет 40 назад и никуда не идет и никто там не меняется. Я точно знаю, что зрители смотрят наш сериал потому, что в нем много человеческого и много юмора», — объяснил артист.
Он добавил, что съемочная группа «Чужого района» не обращается за консультациями к специалистам. По словам Рожкова, это связано с тем, что «никакого отношения к реальности сериал не имеет». Он назвал ленту сказкой для взрослых.
Как сложилась личная жизнь Дениса Рожкова
Актер давно счастлив в браке с женщиной по имени Ирина, которая работает художником по дизайну и гримером. В 1999 году у пары родился сын Иван.
«Если жена не актриса, но работает в той же сфере, ей не надо объяснять, что ты в четыре часа утра приехал не потому, что загулял, а потому, что съемки поздно закончились. И на непременные атрибуты жизни известного актера — внимание зрителей, прессы — реагирует нормально, без истерик. При этом у твоей супруги нет актерских амбиций, ибо просто профессия другая», — рассказывал в интервью KP.RU Рожков.
Что Денис Рожков говорил об СВО и Украине
Во время гастролей с постановкой «Женихи» на Украине в 2016 году Рожков в интервью «Кременчугской газете» рассказал, что на тот момент на нем никак не сказывалась политическая обстановка. Артист не боялся ездить за границу на гастроли.
«Меня спрашивали, не боюсь ли я ездить по Украине, потому что здесь война. Я ни с кем не воюю. У меня нет войны. <...> Я поддерживаю мысль о том, что, в принципе, мы все — братья. Я не отделяю себя от Украины, не отделял и не буду отделять. Украина — отдельная страна, но для меня что Кривой Рог, что Киев, что Москва — это одно и то же», — заметил Рожков.
Актер не делал заявлений относительно своей позиции по спецоперации на Украине.
Где сейчас Денис Рожков
Фильмография артиста насчитывает более 40 работ. Сейчас Рожков продолжает играть в сериалах «Чужой район» и «Условный мент».
«У меня параллельно идут съемки в двух проектах. Четвертая часть „Чужого района“ — до конца года будем работать точно. И продолжение „Условного мента“, где впереди еще 100 серий — это два года съемок», — рассказывал актер в недавнем интервью.
Кроме того, Рожков создал свой музыкальный проект — джаз-банд Doo-Dee. В состав коллектива входят профессиональные музыканты, сам актер играет на трубе.
«Я с детства люблю джазовую трубу. И только в тридцать семь лет меня осенило — хочу играть на трубе! <...> Если бы я мог зарабатывать, то для меня это стало бы знаком: я дошел до какого-то уровня. Но это не ради денег. Тем более я играю джаз — не самый популярный жанр у нас в стране», — говорил артист в одном из интервью.
Банд выступает с концертами в Москве и играет в сериалах.