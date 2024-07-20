Дочь Брэда Питта дала объявление в газету об отказе от фамилии отца

Сам актер пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

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Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, еще в мае официально приняла решение об отказе от фамилии отца.

По американским правилам, после всех процессуальных процедур объявление об этом должно появиться в одной из газет. И вот такая публикация появилась лос-анджелесской Times. В объявлении есть приписка, что если кто-то не согласен с этим решением, то должен его оспорить до конца месяца.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на своего информатора, Шайло самостоятельно наняла и оплатила адвоката, который вел это дело. Также инсайдер сообщил о возможных причинах решения девушки:

"Энджи не может говорить об этом. Но если спросите, связано ли это с историей насилия, то да, это часть этого".



Сам Брэд Питт никак не отреагировал на решение дочери.