Любовь к Украине и слухи о романе с Муцениеце: как живет актер Роман Курцын

Роман Курцын является одним из современных секс-символов, поэтому ему приписывали не только безумную любовь поклонниц, но и роман с Агатой Муцениеце. Что известно о личной жизни актера и его творческих планах?

Как Курцын относится к Украине

В 2017 году актер сыграл главную роль в фильме «Крым». Курцын отмечал, что для него картина станет удачной, если родственники россиян с Украины позвонят и скажут: «Ребята, всё неважно. Главное, что мы любим друг друга, давайте снова дружить».

В 2019 году, отвечая на вопрос, возникали ли у актера после «Крыма» проблемы с хейтерами, Курцын сказал, что реакция аудитории была предсказуема и режиссер Алексей Пиманов предупреждал команду, что этого не избежать.

«Простые зрители, которые смотрели это кино, понимают, ради чего оно сделано: чтобы родственники с Украины позвонили близким в Россию и начали снова общаться. Родственные связи должны существовать вне политики, и фильм был о любви, не о политике. <...> Никаких проблем у меня не было, я ежегодно езжу в Крым отдыхать и очень люблю этот полуостров. Самое страшное в этой истории то, что я очень люблю Украину и там часто бывал, а сейчас, к моему глубочайшему сожалению, меня туда не пускают из-за фильма, который аполитичен. Очень надеюсь, что скоро всё поменяется», — рассказывал артист.



В феврале 2021 года Курцына признали угрозой для безопасности Украины. Министерство культуры страны внесло актера в черный список, это означало, что все фильмы с участием артиста оказались под запретом. Также Курцыну запретили въезд на Украину.

Где сейчас Роман Курцын

Роман Курцын продолжает творческую деятельность. Фильмография артиста насчитывает более 100 разноплановых работ. В 2024 году состоялись премьеры лент «Бывший в помощь», «Красный-5», «Пять минут тишины. Море и горы» и «Тур с Иванушками» с участием Курцына.

Сейчас на этапе производства находится еще несколько картин, в которых сыграл актер. Курцын принимает участие в съемках лент «Возвращение попугая Кеши», «Капитан Крюк», «Клёвый уlove», «Не будите Лихо», «Пираты Галактики Барракуда», «Про людей и про войну — 4», «Пять копеек», «Уралочка» и «Горыныч».

Что известно о личной жизни Романа Курцына

Курцын счастлив в браке с актрисой Анной Назаровой. В 2012 году в семье родился сын Никита, а потом на свет появилась и дочь. Личные данные детей и подробности их жизни пара старается не раскрывать.

«Хочу, чтобы у моих детей было нормальное детство. Они должны быть в социуме, наравне со всеми. А если к ребенку будут относиться как к сыну или дочке артиста, это не очень хорошо. Именно по этой причине никто не знает и в ближайшее время не узнает ни имен, ни возраста моих детей им во благо», — говорил в интервью изданию 7days.ru актеров.



Несколько лет назад Курцыну приписывали роман с Агатой Муениеце. Поводом стал совместный снимок актеров. Впоследствии актриса пресекла сплетни и поздравила коллегу с днем рождения. В посте она подчеркнула, что никогда не встречалась с ним, и назвала хорошим другом и примером для подражания.

«Ты пример для многих, во многом! С днем рождения! Загадай сегодня все самое заветное! Обязательно сбудется!» — написала Муценице, отметив, что рада знакомству и дружбе с актером.



Роман Курцын — один из самых спортивных артистов отечественного кино. Он имеет статус чемпиона России в армрестлинге. Для поддержания формы Курцын занимается гимнастикой, борьбой и различными боевыми искусствами. Совместно с другом он открыл в Ярославле школу карате, где занимаются подростки, среди которых и сын актера.