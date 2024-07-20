Скончался известный турецкий актер Сенера Коккая

20 июля, через три недели после своего 82-летия, ушел из жизни популярный турецкий актер театра, кино и сериалов, режиссер и телеведущий Сенера Коккая.

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Об этом сообщает Arti Gercek - со ссылкой на министерство культуры и туризма страны и коллег артиста. Причина и обстоятельства его смерти не названы.

Коккая родился в 1942 году в Анталье. Карьеру начал в конце 1950-х - в любительских театрах. В 1966-м стал создателем своей труппы.

Снимался с 1978-го: драма "Стадо", взявшая два "Золотых медведя" Берлинского МКФ в 1979-м, "Родной отель" (18+) - победитель Венецианского МКФ 1987 года, "Черная кошка", "Беглец", "Перст визиря", десятки других.