Арми Хаммер рассказал о помощи Роберта Дауни мл.

37-летний актёр рассказал о том, какой путь прошёл от скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах до нынешнего спокойствия.

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В Голливуде любят яркий «камбэк» (возвращение), и никто об этом не знает лучше, чем Роберт Дауни младший. В своё время ему удалось справиться с зависимостью от психотропных препаратов, разрешить проблемы с законом и подмоченной репутацией, чтобы стать суперзвездой Marvel и лауреатом «Оскара». А после этого, почти два десятилетия, он старается протягивать за кадром руку помощи молодым коллегам на их пути к трезвости. Арми Хаммер, известный по ролям в «Социальной сети» (2010) и «Одиноком рейнджере» (2013), подтвердил этот факт на телепрограмме Piers Morgan Uncensored.

В ходе почти полуторачасовой беседы с Пирсом Морганом актер прокомментировал не только скандал трёхлетней давности, стоивший ему карьеры и брака. Помимо выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах, которые полиция Лос-Анджелеса так и не смогла подтвердить, он поведал о лечении и поддержке Голливуда на пути к своему выздоровлению. А также прояснил слухи о том, что Дауни младший был ключевой фигурой в этом процессе.

На вопрос ведущего, оплатил ли Роберт пребывание Арми в реабилитационной клинике, тот ответил:

«Нет, он этого не делал. Он ничего не оплачивал».



Но при этом отметил, что исполнитель роли Железного человека всегда готов прийти на помощь, когда речь идёт о зависимостях.

«Если кто-то в Голливуде, кто страдает от проблем с алкоголем, зависимостью от разного рода процессов или запрещённых препаратов, решит завязать, этот парень найдёт его и поможет. Это потрясающе».



Далее Арми раскрыл лучший совет, который получил от Роберта:

«Успокойся, закрой рот, и всё наладится».



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«Не хочу кого-то приплетать к своей ситуации. Есть несколько людей, кто очень мне помогает, и я невероятно благодарен им за это», - отметил Хаммер.



По его словам, в их числе итальянский режиссёр Лука Гуаданьино, который не «боится высказываться и поддерживать», а также Джонни Депп, с которым у актёра было несколько серьёзных разговоров.