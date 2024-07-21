«Ленком», болезнь сына, отношение к СВО: куда пропал актер Виктор Раков

Народный артист России Виктор Раков продолжает сниматься в кино и играть в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Чем известен Раков

Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. Окончил ГИТИС.

«Родители отнеслись к поступлению в театральный довольно скептически. Мама все ставила под большое сомнение, старший брат иронизировал, а папа молчаливо ждал. Когда в первый год провалился, родственники не удивились, и я вроде вполне логично пошел трудиться к ним на машиностроительный завод. За год еще больше утвердился в том, что это все не мое, и предпринял вторую попытку поступления на актерский факультет ГИТИСа. И она оказалась удачной. Потом родители уже гордились мной, и папа однажды признался, что я осуществил то, о чем он в свое время мечтал. И когда мне вручали звание народного артиста, я взял отца с собой в Министерство культуры, чтобы он вместе со мной пережил этот момент», — рассказывал он WomanHit.



Актер снимался в картинах «Клятвенная запись», «Диктатура совести», «Мать», «Бутерброд», «Свой крест», «Бес», «Мастер и Маргарита», «Судья в ловушке», «Убойная сила», «Потерянный рай», «Закон», «Юнона и Авось», «Подари мне жизнь», «Мудрец», «Королевские игры», «Девять неизвестных», «Слушая тишину», «Звезда Империи», «Адмиралъ», «Дом образцового содержания», «Однажды в Ростове», «Не обмани», «Обитель», «Елизавета» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Ракова

Первой женой Виктора Ракова была сокурсница Ольга Ильюхина. В браке родился сын Борис, но спустя пять лет совместной жизни Ильюхина ушла к другому мужчине.

«С тех пор как мы расстались из-за ее нового увлечения, она сменила уже несколько мужей и партнеров. Бог с ней. Я вынужден общаться с Ольгой из-за сына», — рассказывал артист.



Его наследник часто болел. По мнению Ракова, проблемы сына со здоровьем — это злой рок, в котором виноваты родители.

«Болезни у сына с самого детства. Там было несколько болезней. Проблема с почкой, ему одну почку даже удалили. В три с половиной года у него было кровоизлияние в мозг, делали трепанацию. К счастью, мы это преодолели. Была еще одна ситуация: сын подрался с каким-то мальчишкой во дворе. Этот мальчишка несколько раз ударил сына в живот, после чего ему удалили селезенку. Я тогда выступал на суде, и виновника посадили на два года. Но это здоровье-то не вернет. Я думаю, что это Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех. Так мне кажется, что это нечто сверху», — считает он.



Второй женой Ракова стала дефектолог Людмила. Пара не только поженилась, но и обвенчалась. В 1992 году у супругов родилась дочь Анастасия. В 2009 году они также усыновили мальчика Данилу.

«У нас давно появилась мысль расширить нашу семью. Дочка тогда уже поступила в институт, у нее началась своя жизнь, а мы с Люсей были довольно молодые. Так почему бы нам еще одного ребенка не вырастить? Причем мы сразу решили: не удастся родить — усыновим. Для нас это не имеет значения. Родить не удалось, и мы перешли к плану Б», — объяснял Раков.



Что известно о политической позиции Ракова

По словам актрисы Яны Поплавской, Виктор Раков и его жена передавали 800 одноразовых простыней для военного госпиталя, а также огромные коробки с упакованными лекарствами.

Помимо этого, артисты «Ленкома», среди которых Виктор Раков, Олеся Железняк, Дмитрий Певцов, часто приезжают в зону проведения спецоперации с благотворительными концертами и музыкально-поэтическими программами. В частности, они выступают в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского.

Чем сейчас занимается Раков

Виктор Раков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Маяковский», «Поминальная молитва», «Шут Балакирев», «Старомодная комедия» и «Женитьба».

В 2023 году артист снялся в фильме «Свидетель». В скором времени также должен выйти сериал «Княжна милосердия» с его участием.