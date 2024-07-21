Актриса Аронова опровергла слухи о своей госпитализации

Информация о том, что Аронова была госпитализирована в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза, оказалась неверной. Аронова заявила, что ей очень жаль, что подобные сведения распространились и обеспокоили ее близких и поклонников.

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Актриса уточнила, что в данный момент она находится дома и расстроена появлением подобных слухов, сообщает «РИА Новости».

Мария Аронова, родившаяся 11 марта 1972 года в Долгопрудном, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1994 году. Она получила известность благодаря ролям в телесериалах «Солдаты» и «Восьмидесятые», а также в фильмах «Батальон», «Пара из будущего» и франшизе «Лёд».

Ранее актер из сериала «Слово пацана» Кирилл Могильников пожаловался на полное выгорание перед важным событием. Кроме того, названо, с кем из детей Кейт Миддлтон имеет особенно сильную связь.