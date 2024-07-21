Хью Джекман опубликовал фото с повзрослевшей Дафни Кин из «Логана»

Пару дней назад Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Дэдпул 3». В видео также появилась актриса Дафни Кин в роли Х-23 из картины «Логан» 2017 года. Камео героини стали большой неожиданностью для фанатов.

© Кадр из фильма «Логан»

В связи с этим Хью Джекман опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) фото с повзрослевшей Дафни Кин. В январе этого года актрисе исполнилось 19 лет, а на момент премьеры «Логана» ей было только 12. К посту исполнитель роли Росомахи ещё прикрепил отрывок из фильма 2017 года, чтобы показать, насколько сильно повзрослела Кин.

© Соцсети

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.