Хью Джекман опубликовал фото с повзрослевшей Дафни Кин из «Логана»
Пару дней назад Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Дэдпул 3». В видео также появилась актриса Дафни Кин в роли Х-23 из картины «Логан» 2017 года. Камео героини стали большой неожиданностью для фанатов.
В связи с этим Хью Джекман опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) фото с повзрослевшей Дафни Кин. В январе этого года актрисе исполнилось 19 лет, а на момент премьеры «Логана» ей было только 12. К посту исполнитель роли Росомахи ещё прикрепил отрывок из фильма 2017 года, чтобы показать, насколько сильно повзрослела Кин.
«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.
Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в России 29 июля.