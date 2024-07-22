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«Сваты», поддержка Смольянинова, комплексы: как живет актер Семен Фурман

Актер Семен Фурман прославился благодаря сериалу «Сваты». Чем он занимается сейчас, в каких проектах задействован, что говорил о патриотизме?

Как сейчас живет актер Семен Фурман
© РИА Новости

Чем известен Фурман

Семен Фурман родился 9 января 1951 года в Санкт-Петербурге.

В 1975 голу окончил режиссерско-балетмейстерское отделение факультета театральной режиссуры Ленинградского института культуры. В 1980 году также окончил Творческую мастерскую эстрадного искусства.

Фурман снимался в картинах «Штаны», «Рычаги», «Сказка на ночь», «Аляска Кид», «Поживем — увидим», «Тонкая штучка», «Черный ворон», «Мишель», «Танцор», «Город без солнца», «Челюсти», «Хранить вечно», «На мосту», «Счастливый конец», «Сваты-3», «Одна за всех», «Сваты-5», «100 тысяч», «Сваты-6», «Петр Лещенко. Все, что было...», «Питер-Москва», «Сваты-7», «Золотые соседи» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Фурмана

Семен Фурман женат на женщине по имени Ольга. Пара познакомилась в конце 1970-х годов на съемках фильма «Человек, которому везло», где Ольга работала помощником гримера, а Фурман снимался в массовке.

В браке родился сын Даниил.

Актер отмечал, что смог построить счастливую семейную жизнь, несмотря на то, что всегда комплексовал из-за невысокого роста и лишнего веса.

«Я не из тех мужчин, у которых был большой выбор. А те, у кого большие возможности, как правило, не женятся очень долго. Им кажется, что романы никогда не кончатся. А я понимал, что надо хватать что есть. Я вообще весь состою из комплексов. И актером-то стал от безумного страха публичности и сцены. Как бабочка летит на свет и гибнет, так и я занимался всю жизнь тем, чего ужасно боялся», — признавался Фурман.

Что Фурман говорил о патриотизме

По мнению Семена Фурмана, патриотами являются те, кто уехал из России. К числу таких он отнес своих коллег Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) и Александра Феклистова, поддерживающих Украину.

«Я считаю, что патриот — это не тот, кто ходит, вот это вот, с буквой Z на лбу, а тот, кто уехал сейчас. Патриоты там находятся, а враги здесь — те, кто враг этой страны. Те, кто ее любит, вот они все сейчас объявлены какими-то агентами, еще кем-то — и Смольянинов, и Феклистов, и все остальные, вот это настоящие граждане», — заявил он журналистам НТВ.

Чем сейчас занимается Фурман

Семен Фурман продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Басни для взрослых» и «Виновник торжества».

В 2023 году актер снялся в картине «Одна дома». В скором времени также должны выйти ленты «Обе две», «12 стульев» и «Местный» с его участием.

Актеры
Питер-Москва
Одна за всех
Счастливый конец
Сказки на ночь
Один дома
12 стульев
Челюсти
Семен Фурман
Эдуард Радзюкевич
Александр Феклистов
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Виктор Раков
Гоша Куценко
Артур Смольянинов
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